Die Wahrheit über den Zufall / Spruch des Tages 17. Januar 2020

Die Erkenntnis, dass es keinen Zufall gibt, ermöglicht es dir, die Überzeugung alles in deinem Leben zwanghaft kontrollieren zu müssen abzulegen und schenkt dir wahre Selbstbestimmung über dein Schicksal. Der Glaube an den Zufall entmachtet den Menschen und das Wissen darüber, dass es keinen Zufall gibt, macht ihn zum Meister seines Lebens und ermöglicht es ihm, sich eben jene Dinge, welche er losgelassen hat, Untertan zu machen. Es klingt widersprüchlich, aber es ist so.Zwar haben Menschen, die mit dir emotional verbunden sind, einen Einfluss auf dich und auf das, was dir passiert, aber du bist diesem nicht hilflos ausgeliefert. Du kannst ihren Einfluss auf dich stoppen, indem du dich spirituell vollständig von ihnen trennst, ihre Lebenseinstellung nicht die deinige bestimmen lässt.Zum Beispiel ist es wichtig, dich richtig von deinen Eltern abzunabeln, um nicht mehr stellvertretend das Leben deiner Eltern zu leben und sie vehement (aus unbewusster Loyalität zu ihnen) zu verteidigen, sondern dein eigenes Leben zu leben. Nach einer Abnabelung haben die negativen Einflüsse deiner Eltern keine entscheidende Wirkung mehr auf dein eigenes Leben. So verhält es sich auch mit allen anderen deinen Beziehungen mit Menschen, Tieren oder gar Dingen.Tabou B. B. Braun aus: „Endlich am Ziel … Die geniale Therapie – sorge dich nicht, alles ist gut."