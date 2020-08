Die Phasen des Dantselogs

Jetzt erklären wir dir die Phasen von Dantselog!

Die Auswahlphase - der Beginn von Dantselog

Die Diskussionsphase

Die Lösungssuchephase

Die Lösungserstellungs- und Verschreibungsphase

Die Lösungsverschreibungsannahme- und Einnahmephase

Die Realisierungs- und Wirkungsphase

Die Warten- und Ergebnisphase - der Abschluss von Dantselog

Zu beachten für erfolgreichen Dantselog

Warnung:

Vom Eingangsproblem bis zum „klinischen" Effekt am Organismus (bis zum Erreichen des Ziels) reicht eine Kette, die in viele zusammenhängende Phasen gegliedert ist.Betrachte Dantselog immer als einen Prozess, der in mehreren Phasen abläuft. Erwarte dabei nicht, bereits nach der ersten Sitzung ein Ergebnis zu bekommen. Obwohl du es zwar bekommen könntest, wird es dir in der Regel nichts bringen, direkt zum Endergebnis zu gehen. Deshalb sollte deine Dantselog diese Phasen durchlaufen:Hier geht es um die Auswahl der Dantseloger, der Gesprächsform und der Gesprächsart.Das Problem erkennen und definieren, das heißt, das Problem richtig ausdiskutieren und verstehen. Frage mit den W-Fragewörtern, um die Lage zu konkretisieren: Warum? Wieso? Was?Die Diskussion ist nun beendet und du sprichst und redest gezielt lösungsorientiert. Was man erreichen will, rückt in dieser Phase in den Vordergrund, dabei helfen die Erkenntnisse aus der Diskussionsphase. Es soll kein Kämpfen und Ringen um eine Lösung geben! Dantseloger machen und registrieren alle möglichen Lösungsvorschläge zum Erreichen des gesetzten Ziels. Daraus soll eine Lösungssynthese erstellt werden. Eine Zusammenfassung aller Lösungsvorschläge hat mindestens 3 und maximal 5 Lösungen.Hier geht es, wie beim Arzt, um die Zusammenstellung des Medikaments, um es dem Patienten zur Einnahme zu verschreiben.Hier wird das verschriebene „Medikament", das bedeutet die Lösung für das definierte Problem, angenommen und eingenommen.In dieser Phase gibst du den Dantselog die Instruktion „das ein-genommen Medikament" wirken zu lassen. Du führst die Lösung herbei. Von dem Moment an, in dem das „Medikament" (oder die Lösungsverschreibung) über deinen „Mund" in den „Magen" gelangt, beginnt ein Prozess, der in der Dantselogie „Sprache als Realisierungsprozess" genannt wird. Hier lernst du, wie sich dieses spezielle „Medikament" (die Lösungsverschreibung) sich in deinem Körper oder in der besagten Situation freisetzt, entfaltet und die erwartete Wirkung erzielt. Außerdem bekommen die Dantseloger ihre unwiderrufliche Order, die zum gewünschten Ziel führen wird und ihnen wird befohlen, diesen Befehl auszuführen.Die „So-sei-es-so-ist-es-Phase". Hier geht es um die Gewissheit, dass das Ziel erreicht ist. Das ist die Umsetzungsphase, die Umsetzung der angeordneten Befehle und Beschwörungen. Ständige Evaluierung und eventuelle Dosisanpassung führt das Erreichen des erwarteten Ziels herbei. Du bist sicher und überzeugt, dass du erfolgreich dein Ziel erreicht hast.Alle dieser sieben Schritte müssen unbedingt ausgeführt werden, wenn du Dantselog das erste Mal probierst. Das ist wichtig, um die volle Kraft des Dantselogs zu entfalten und seine volle Wirkung auf das Problem zu schaffen. Es ist wie das Graben eines Tunnels, der durch einen Berg führt. Man fängt nicht in der Mitte oder am Ende an. Es fängt mit dem ersten Abklopfen am Anfang des Berges an. Man kommt nur auf der anderen Seite an, weil man nach und nach die Steine abgeklopft und abtransportiert hat. Das bedeutet, jede Phase klopft an das Problem und formuliert es immer ein wenig anders: Jede Phase bringt dich näher an dein Ziel. (Lösung, Heilung usw.)