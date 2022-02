Die Macht der Worte in der Kindheit // Kapiteleinblick in “Sag es doch gut”

Kapitel: Unsere Wortwahl ist in der Kindheit und sogar schon im Bauch unserer Mutter für uns bestimmt

Es fängt in der Schwangerschaft an

Kinder, die aufmerksamen Zuhörer

Über den Autor:

ist ein Buch, das dir die Macht der Worte näherbringt und dir bewusst macht, welche konkreten Worte du lieber aus deinem Wortschatz streichen solltest, um ein glückliches Leben zu führen. Aber Moment – wo fängt der Einfluss der Worte überhaupt an? Das zeigt dir dieser Auszug!Das Kind sagt Mama oder Papa, weil seine Eltern diese Wörter dem Kind sagen.Beobachte dich oder die anderen gut, wenn sie reden und welche Wörter sie benutzen. Du wirst feststellen, dass du oder sie sehr wahrscheinlich die gleichen oder ähnlichen Worte verwenden wie deine oder ihre Eltern.Programmiert seit der Schwangerschaft, lernen Kinder die Wörter der Eltern zuerst über Töne und Stimme. Nach der Geburt kommen dazu Mimik, Verhalten, Gesten. Nach und nach kommen die Wörter, die sie mit Mimik, Verhalten, Gesten, Töne, Stimme assoziieren. Mein Lehrmeister in Kamerun könnte nur durch Töne, ein kleines Kind dazu bringen, etwas zu tun, die mit einem Wort verbunden war.Zum Beispiel konnten Kinder Nein oder Ja genau durch den Ton interpretieren. Um uns zu zeigen, wie genau Kinder die Mimik der Eltern lesen und wie das für die Entwicklung der Sprache der Kinder wichtig ist, führte er ein weiteres Experiment mit Eltern und Kleinkindern durch. Dabei zeigt er, wie Kinder nur durch die Lippenbewegungen der Eltern fast genau das interpretierten, was die Eltern sagen wollte. Mit diesen Experimenten wollte er uns zeigen, wie wir durch unsere Sprechweise, die auch mit Tönen, Stimme, Mimik, Verhalten, Gesten usw. eine Einheit macht, die der Kinder sehr beeinflussen. Diese Worte der Eltern erschaffen dann die Welt der Kinder.Sie verstehen alles, was um sie abläuft mit diesen ersten Wörter (nicht vergessen: darin sind Töne, Gesten, Mimik , Stimme enthalten). Die Kinder entwickeln ihr Bewusstsein über die Welt und damit erschaffen sie ihre erste Welt und das prägt ihre Überzeugungen, Entscheidungen, Verständnisse, Emotionen und Denken, die sie ihr ganzes Leben nun unbewusst begleiten werden.Wir sagen schon sehr früh Wörter wie Papa, Mama, Nein, Milch, Kaka, Pipi, essen, trinken, weil die Eltern diese auch sehr früh sagen. Kinder sind geschickte Zuhörer und können auch die Sprachmuster des Sprechers imitieren.Die Wörter, die Eltern ausdrücken sind zuerst die EINZIGEN, die die Kinder hören. Diese Worte gestalten morgen ihre Welt, nicht nur unsere. Damit können wir erkennen, wie sehr unsere Wortwahl das Leben unserer Kinder erschweren oder erleichtern kann. Unser Erfolg im Leben hat leider manchmal gar nicht aktiv mit uns selbst zu tun, sondern mit unseren Eltern. Erst dieses Bewusstsein und die Erkenntnis, dass wir doch sehr wenig Macht über unser eigenes Leben haben, können vielen von uns helfen, erst Veränderungen in ihrem Leben anzustreben und das zu werden, was wir hätten sein sollen und nicht das, was unsere Eltern nur durch ihre Wortwahl und Wortschatz manipuliert haben.