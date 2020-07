Die 5 Phasen des Burnouts: Wie Burnout schleichend entsteht.

Wenn man nicht mehr kann, weil der Akku leer ist.Burnout ist eher ein Zustand als eine Krankheit, aber Burnout kann zu schlimmen Krankheiten führen.In diesem Sinne definierte Dantse Dantse Burnout nicht als Krankheit, sondern als einen Zustand der totalen Erschöpfung und Frustration, der durch hohe und nicht zu bewältigende (unrealistische) Erwartungen oder durch die Unfähigkeit verursacht wird, Lebensanforderungen und Herausforderungen zu meistern.Man kann ihn sogar als Symptom unbewältigter Herausforderungen bezeichnen. Die Energie wird so lange aufgebraucht, bis die Person irgendwann keine Kraft mehr findet, um den an sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Dabei können diese Anforderungen von der Person selbst oder von ihrem Umfeld, dem Job, dem Ehepartner, den Kindern, den Freunden, dem Sport, der Denkweise, den Lebenseinstellungen, den auferlegten Werten der Gesellschaft oder des Systems stammen.Burnout ist ein emotionaler und/oder physischer Zustand, der von starkem Stress begleitet wird und sich negativ auf die Motivation, die Einstellung, die Denkweise und das Verhalten auswirkt.Zusammenbruch nach Burnout – so macht er sich bemerkbarMenschen, die ausgebrannt sind, erleiden einen Zusammenbruch, der dazu führt, dass sie sich leer, kraftlos, ideenlos, antriebslos und motivationslos fühlen. Sie haben ein Gefühl der Hilflosigkeit und Verzweiflung und entwickeln eine negative Einstellung sich selbst gegenüber, gegenüber ihrer Umwelt und dem gesamten Umfeld.Wut, Gereiztheit, Unfähigkeit bzw. Schwierigkeiten, mit Stresssituationen und neuenSituationen umzugehen und das Gefühl, dass man Energie verliert, sind oft die erstenSymptome.Die 5 Phasen des Burnouts – so erkennst du sie!Ein Burnout schleicht sich an und entwickelt sich in Phasen. Dantse Dantse hat 5 Phasen festgestellt, die du in diesem Ratgeber erfahren wirst. Somit kannst du immer schon schnell reagieren, bevor du total ausgeliefert bist und ausbrennst. Mehr dazu auch unter unserem „Blick im Ratgeber“!Suchwörter: 5 Phasen des Burnouts, Burnout, Dantse-Logik, schleichende Entwicklung, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Stress, Überforderung, Stresssituationen, schlimme Krankheiten, Resignation, Überforderung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, totale Erschöpfung und Frustration.Quelle: Dantse Dantse: „Burnout-Generation. Programmiert, um völlig auszubrennen“. Darmstadt: indayi edition.