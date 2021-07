Die 10 gesündesten Nahrungsmittel für deinen Körper

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Grünkohl wird sehr oft unterschätzt aber es ist ein richtiges Super Food.Es enthält viele Viralstoffe und ist sehr reich an Vitamin C, K und A. Grünkohl liefert auch gleichzeitig Calcium, Magnesium und Kalium sowie andere Nährstoffe. Grünkohl ist super leicht in der Zubereitung und kann auch sehr gut als Snack gegessen werden.Weiter geht es mit den grünen Nahrungsmittel. Brokkoli ist zählt nämlich zu den gesündesten Gemüsesorten überhaupt! Da Brokkoli sehr arm an Kalorien ist, es ist das perfekte Essen in der Diät. Lecker zubereitet, kann man Brokkoli eigentlich mit jedem Gericht servieren.Tomaten gelten generell als Super Food. Sie sind ein toller Snack für zwischendurch. Man kann sie einfach so kalt im Salat oder warm als Tomatensuppe oder als Soße mit Nudeln oder Reis servieren. Sie sind ebenso sehr reich an Wasser. Außerdem verringern sie das Risiko für viele chronische Erkrankungen wie beispielsweise Krebs.Äpfel sind sehr reich an verschiedenen Vitaminen, wertvollen Antioxidantien und Ballaststoffe. Man sollte versuchen, täglich einen Apfel zu essen. Äpfel sind sehr gut zum verarbeiten. Man kann sich einen Apfelsaft aus ihnen machen oder sie in einem Kuchen verarbeiten. Auch sind Äpfel ein guter Snack für zwischendurch und halten lange satt.Leinsamen enthalten sehr viel Omega-3- Fettsäuren. Diese schützen das Herz und stärken unser Immunsystem. Man sollte täglich zwei Esslöffel im Müsli oder sich in den Smoothie mischen und trinken.Neugierig wie es weitergeht ? Schau das Video dazu an:Warnung:Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.