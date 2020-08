Der Sinn von DantseLOGIK- eine Bucheinführung / Spruch des Tages 17. August 2020

Einführung: Der Sinn dieses Buches

Wir reden ständig mit uns selbst.

Wer seine innere Stimme gut hören kann, wird einen heilsamen Instinkt haben und sehr wenig im Leben falsch machen.

Selbstgespräche führen zu mehr Achtsamkeit.

DantseLogik: Es gibt keine Wunder, keine Magie, sondern nur Phänomene, deren Ablauf wir nicht verstehen

DantseLOGIK - Heilt. Wirkt. Garantiert.

Alles hängt zusammen

Wenn der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, dann kann er auch viele Dinge, die Gott kann und die wir Wunder nennen.

Damit wollte Gott den Menschen klarmachen, welche bombastischen Fähigkeiten er (Gott) in ihn (den Menschen) gesteckt hat, damit er fast alles schafft und erreicht, was er will, wenn er nur daran arbeitet.

Mit DANTSELOGIK zu unglaublichen Ergebnissen

Willst du mehr wissen?

Finde endlich die richtige Lösung, heile dich selbst und erreiche deine gewünschten Ziele. Auch du kannst Wunder herbeiführen. Die Kunst zu haben, zu erreichen, was du willst, wann du willst, wie du willst. Mit Dantselog und der DantseLOGIK.Morgens, abends, nachts, auf der Arbeit, im Auto, unter der Dusche, beim Joggen, beim Denken, bei Wut oder Freude, bei Schwierigkeiten usw. Jeder Mensch führt ab und an bewusste Selbstgespräche – in seinem Kopf oder auch laut. Was manchmal irre wirkt, ist dabei in den meisten Fällen kerngesund. Unbewusst führen alle Menschen ständig Selbstgespräche. All unsere Handlungen sind Selbstgespräche.Jedes Mal kurz bevor du etwas machst, sprichst du diesen Wunsch aus. Aber es ist dir nicht bewusst. Man nennt es manchmal nur Instinkt. Ich habe instinktiv gehandelt. Nein, Instinkt ist eine Endsprache aus unserem unbewussten Kontakt mit anderen natürlichen Bereichen, anderen Dimensionen, die außerhalb unserer Wahrnehmung sind.Probieren wir es doch einmal: Sei sehr konzentriert. Versuche in dich hinein zu horchen. Nun willst du beispielsweise Wasser trinken. Hast du gehört, wie du dir sagst: „Ich will Wasser trinken“? Oder du musst mal zur Toilette, hörst du, wie du dir kurz bevor du aufstehst, um aufs Klo zu gehen, sagst: „Ich gehe zur Toilette...“ oder „ich muss Pipi“?Ja, das tun wir oft. Wir führen stille Gespräche mit uns. Alles, was wir tun, wird uns unbewusst suggeriert und ist eine Sprache. Wir kommunizieren ständig mit uns selbst, mit den verscheiden Teilen und Gebieten in uns, und merken es einfach nicht, weil alles so schnell geht. Das Leben um uns herum geht so schnell. Wir denken, wir funktionieren nur, das Äußerliche scheint das Kommando zu übernehmen und uns zu lenken. Aber in Wahrheit geschieht alles in uns. Führen wir Selbstgespräche, dann nehmen wir uns Zeit für uns, um Kontakt mit uns selbst aufzunehmen.Alles was wir tun, tun wir in Selbstgesprächen, weil sie uns dabei helfen Dinge zu erleichtern. Das ist eine natürliche Funktion, die wir leider bewusst wenig nutzen, um Probleme und Schwierigkeiten zu lösen.Wenn uns dies bewusst wäre, wenn wir erkennen würden, dass der Dialog in und mit uns unser seelisches Wohlbefinden und somit auch unseren ganzen Körper und daraus unser Verhalten beeinflusst, würden wir selbst und von ganz allein die unglaublichsten Dinge tun. Wir würden tolle Erfolge erreichen und uns durch unsere innere Kraft selbst heilen. Dieses nicht wahrgenommene Potential in uns führt dazu, dass wir nicht mal 1% von unseren natürlichen Fähigkeiten nutzen.Mit der Dantselogie hast du nun die Möglichkeit mehr von dir zu erfahren, mehr aus dir zu machen und deine natürlichen Fähigkeiten, die in dir stecken, zu nutzen. Zum Beispiel für Selbstheilung, zum Lösen von Problemen und zum Finden von Lösungen.Dantselogie hilft dir sogar, anderen Menschen zu helfen, selbst wenn sie es nicht wissen oder merken.Wie zu jedem Topf ein Deckel passt, so gibt zu jedem Problem immer eine Lösung.DantseLOGIK – die Welt der Lösungen.– wirkt Wunder.– bewegt.– macht glücklich.– Die Kraft zum Erfolg.Die DantseLogik ist die gesamte Logik meiner Lehre, meiner Philosophie, die zeigt, wie man durch Logik Dinge und Phänomene, die als Wunder bezeichnet werden, entzaubert und und die Struktur und Logik dahinter versteht. Viele Menschen glauben an Magie oder an Wunder: DantseLogik, die von mir entwickelte therapeutische Lehre, demonstriert, dass es aber keine Wunder, keine Magie, keine Zauberei gibt, sondern nur Dinge, deren Vorgang die große Mehrheit von uns nicht im Stande sind zu verstehen, weil wir das nötige Wissen nicht haben.DantseLogik ist eine Lehre des Wissens, nach der alles zusammenhängt und mit dem Umfeld und der Umwelt verbunden ist. Nichts passiert zufällig oder einfach so. Alles hat eine logische (biologische, mathematische, physikalische, spirituelle) Erklärung. Findet man die Logik hinter einer Sache, lässt dies die Macht, welche diese Sache über uns hat, verschwinden und Lösungen kommen nun einfacher bzw. können einfacher gefunden oder gesehen werden. DantseLogik macht es möglich, dass du dich selbst therapieren und coachen kannst und Erfolge erreichst, die man als unmöglich abgestempelt hätte.DantseLogik lässt dich „unmögliche“ Ergebnisse schaffen, weil du nicht weißt, dass sie unmöglich sind. Gerade, weil du nicht mehr weißt, dass es unmöglich ist, wird alles auf einmal möglich. Weil du nicht weißt, dass es unmöglich ist, tust du es einfach und schaffst es auch.Erschaffe dir das, was du brauchst und du hast es. Gott hat uns dazu befähigt. Wir haben die Fähigkeit, zu bekommen, was wir wollen, wann wir wollen, wenn wir alle unsere inneren Ressourcen abrufen können. Diese Zusage hat uns Gott persönlich gegeben.Es steht in der Bibel, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Ich sehe in diesem Bekenntnis ein spirituelles, ein energetisches Bild. Es bedeutet:Ab dieser Erkenntnis sind diese Dinge keine Wunder mehr, sondern Realität. Zum Beispiel kann Gott sich zwischen den Dimensionen bewegen und sich an verschiedenen Orten aufhalten. Der Mensch kann das auch. Manche, die das Wissen dazu haben, tun das jeden Tag, aber wir nennen es fälschlicherweise Magie.Gott kann uns sehen und mit uns reden, ohne technische Geräte zu benötigen, er weiß, was wir denken, ohne uns zu fragen, er kann uns nur durch seine Energie, seine Liebe, sein Wort heilen. Wie können wir dann ähnliche Taten, wenn sie von Menschen ausgeführt werden, Magie nennen? Wunder? Wenn der, der uns geschaffen hat, all das kann und uns gesagt hat, er hat uns nach seinem Abbild geschaffen? Wenn du weißt, wie es geht, kannst du ohne Geräte fliegen oder kommunizieren (auditiv, visuell usw..), du kannst ohne Medikamente heilen, du kannst, wie Gott gesagt hat, Berge durch deinen Glauben versetzen. Un hier können wir das Wort „Glauben“ durch das Wort „Wissen“ ersetzen.Gott öffnet sich uns und zeigt uns alles, was möglich ist. Indem er es selbst vormacht, zeigt er uns den Weg, damit wir es auch schaffen können wie er, denn wir sind sein Abbild. Aber durch unsere Art zu denken, haben wir uns selbst Berge vor der Tür gebaut. Wir haben uns selbst blind gemacht. Wir haben in unserem Kopf das Wort „UNMÖGLICH“ eingepflanzt und vertrauen nur noch auf einen Bruchteil dessen, was wir eigentlich können.Die sehr wenige Menschen, die das verstanden haben, regieren die Welt. Ein paar hundert, tausend Menschen, die um das unerschöpfliche Wissen wissen, regieren über das Leben von Milliarden Menschen und bestätigen somit das Gesetz Gottes, der Menschen mit den Fähigkeiten erschaffen hat, über alles zu herrschen. Ja, tatsächlich tun dies nur ein paar Menschen. Du selbst könntest es tun. Du hast diese Möglichkeit. Sie liegt in allen Menschen. Du musst sie nicht erfinden (denn niemand erfindet), du musst es nur entdecken in dir.Das bedeutet, nur wenige intelligente Menschen glauben an „Magie“, an „Wunder“. Oder besser gesagt, wer nicht an Dinge glaubt, nur weil er sie nicht erklären kann, weil er sie nicht versteht, ist wenig intelligent.Das ist eine rein logische Denkweise und darauf ist meine ganze Lehre aufgebaut, die ich DantseLogik nenne. Alles ist Logik, sobald du verstehst, wie es (ab)läuft.Ich bin kein Arzt, aber ich heile.Auch bin ich kein Heilpraktiker, aber ich heile.Ich bin kein Techniker,aber ich repariere technische Geräte.Ich bin kein Wirtschaftsberater,aber ich rette Firmen.Ich bin kein Psychiater, aber ich beseitige hartnäckige psychische Probleme.Ich bringe Menschen vorwärts und bringe sie zu, „unmöglichen“ Veränderungen bis hin zu neuen, höheren Bewusstseinszuständen, obwohl ich kein Geistlicher bin. All das ohne Medikamente, ohne magische Amulette. Ich stelle kein Heilmittel her, ich mische keine Kräutertinkturen, die ich verabreiche, ich gehe nicht jeden Tag in die Kirche. Alles, was ich schaffe, ist möglich, weil ich die Logik hinter den Dingen immer tiefer und besser verstehe. Die Menschen, die mir begegnen sind erstaunt, wie ich vieles sehe, erkenne, verstehe und dass ich in wenigen Minuten Lösungen finde, wo sie manchmal 15 Jahre Therapie umsonst gemacht haben. Manche heilsamen Veränderungen erscheinen fast sofort.Viele kommen und erwarten, dass ich Magie praktiziere, dass ich magische Wörter benutze, dass ich ihnen von mir gemischte Heilmittel gebe. Aber sie finden nichts als eine Logik. Eine Logik, die Zusammenhänge, Abläufe, Verbindungen erkennen lässt. Diese Logik heilt nicht, sondern bringt den Menschen dazu, sich selbst zu heilen. Diese Logik schafft, dass du die Fähigkeiten in dir aufdeckst und nun selbst dein „Wunder“ erschaffst, wie Gott dich auch erschaffen hat. Du musst es nur erschaffen und so die Macht über das, was du erschaffen hast erlangen.Erschaffe dir deine Heilungund du bist geheilt.Erschaffe dir dein Glückund du bist glücklich.Erschaffe dir dein Geldund du bist reich.Erschaffe dir die Liebeund du wirst geliebt.Erschaffe dir den Erfolgund du bist erfolgreich.In diesem Buch DantseLog lernst du, wie du „Wunder“ nur durch eine innovative Selbstgesprächs-Form ermöglichst.Den kompletten Band 1 von „DANTSELOG – Die revolutionäre Selbst-Dialog-Kommunikations-Technik“ von Dantse Dantse gibt’s… hier bei indayi.de.… bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.