Der moderne Vampir/Hörprobe

Die moderne, aufgeklärte Welt neigt dazu, aktiv nur das zu erkennen, was mit dem bloßen Auge sichtbar ist. Alles muss man sehen können, um es zu verstehen und wahrnehmen zu können. Alles muss gefühlt, getastet und geschmeckt werden, bevor seine Existenz bestätigt wird.In den Fällen, in denen jedoch mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbare Wesen existieren sollen Mikroskope die eindeutige Bestätigung liefern.Es ist sehr gut so vorzugehen, um Gegenstände wahrzunehmen, die mit dem bloßen Auge oder anderen Sinnen nicht wahrnehmbar sind. In diesem Sinne sollte auch die Wissenschaft weiterwachsen, aber je mehr wir Menschen nur unsere Sinne nutzen wollen, um die Welt um uns zu verstehen, verpassen wir gerade deswegen das Wichtigste. Das Wesentliche findet in der unsichtbaren Welt statt! Dafür aber muss die Intuition als gleichwertiger Bestandteil der Sinne angesehen werden. Aber was ist das „Sinnesorgan“ der Intuition? Ganz einfach: unser ganzer Organismus!Aber die unsichtbare Welt ist auch nicht unbedingt nicht wahrnehmbar. Was Mikroskope und weitere Geräte leisten, wird für die unsichtbare Welt durch Beobachtung von Vorgängen, Abläufen und Rhythmen ersetzt. Kein Mikroskop dieser Welt kann uns die mathematische Größe PI zeigen. Erst durch Feststellung der Beziehung zwischen Umkreis und Durchmesser erkennen wir, dass es etwas mit dem Wert 3,14 gibt und wir nennen es Pi.Vampire beispielsweise erkennt man durch Beobachtung, durch die Regelmäßigkeit und durch die gleiche Form und das gleiche Motiv ihrer Handlungen. Die Menschheit hat sich schon sehr lange mit dieser spezifischen Menschenart beschäftigt und die Erkenntnisse über sie in Mythen, Märchen, Geschichten, Romanen und Filmen verdichtet. Die modernen Formen solcher Erkenntnisse erkaufen wir uns heute in Form von sehr teuren psychologischen Beratungen und Ratgebern.Bevor wir in direkten Kontakt mit dieser Welt treten und sogar noch bevor wir in die Schule gehen, müssen wir in der Lage sein, diese Muster zu kennen, die uns helfen Vampire zu erkennen. Auch sollten wir unsere Kinder darin unterrichten, wie sie sich vor solchen Menschen oder Systemen schützen oder von ihnen befreien können, um nicht selbst zum Vampir zu werden!Ein Vampir kann eine Frau, ein Mann, eine Gruppe von Menschen, eine Ideologie, oder ein politisches oder gesellschaftliches System sein. Sehr oft handelt es sich auch um eine Familie, in der entweder die Eltern die Hauptrolle haben, oder aber oft die Kinder, besonders die, die nicht erwachsen werden wollen. Die erfolgreichsten Vampire verstecken sich hinter dem Deckmantel der Intimität, des Privatlebens, kurz in der Komfortzone, in der sich der Mensch aufgrund seines Bedürfnisses nach Geborgenheit zurückzieht. Die ersten Vampire im Leben eines Opfers sind oft in der Familie zu finden, in der es dann auch gelernt hat, seine Opferrolle anzunehmen. Dies wird er später allen Vampiren, sei es in Beziehungen, in Freundschaften oder im Beruf, signalisieren.Blut ist der Träger unserer Lebenskraft. Das heißt auf Menschen übertragen folglich: „Vampirisch“ ist alles oder jeder, der die Lebenskraft seiner Mitmenschen anzapft, sei es bewusst oder unbewusst. Ein „Vampir“ aber ist derjenige, der zusätzlich Tarnung und Täuschung hinzufügt. Er betäubt sein Opfer vorher und verwischt die Spuren akribisch, so dass die Ursache des Kraftverlustes nicht unmittelbar erkennbar ist. Das ist von den beiden Übeln das Schlimmere! Besonders weil das Narkotikum unbewusst und wie eine abhängig machende Droge auf das Opfer wirkt.Erfahre mehr darüber, was ein moderner Vampir ist, wie er auf Opferjagd geht und wie du dich vor ihm schützen kannst in Chouatat Dantse Rostand's Buch "Moderner Vampirismus - Energieraub von Mensch zu Mensch".Jetzt kaufen bei indayi.de Auch bei Amazon sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Warnung:Das Lesen der Bücher von Chouatat Dantse Rostand kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.