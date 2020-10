Der Kampf gegen das Coronavirus - Gibt es eine Heilung von COVID-19?

Das Buch ist bald auf unserer Homepage und Amazon erhältlich!Gibt es eine Heilung von COVID-19?Derzeit gibt es keine Heilung für das neuartige Coronavirus und es kann lange dauern, bis ein Impfstoff verfügbar sein wird.Derzeit gibt es keine speziell für COVID-19 zugelassene Behandlung und keine Heilung für die Infektion, obwohl derzeit Behandlungen und Impfstoffe untersucht werden. Stattdessen konzentriert sich die Behandlung auf die Behandlung der Symptome, wie Fieber, während das Virus seinen Lauf nimmt.Es werden deswegen Behandlungen für ähnliche Erkrankungen benutzt, wie:Unterstützende Therapie und ÜberwachungFlüssigkeitsmanagementVirostatika, antivirale oder retrovirale MedikamenteAtemunterstützung, wie mechanische Beatmung, SauerstofftherapieSteroide zur Verringerung der LungenschwellungBlutplasmatransfusionenWarum dauert eine Heilung von COVID-19 so lange?Man muss das Virus töten, ohne einen großen Kollateralschaden zu verursachen.Laut der Harvard Medical School „muss ein antivirales Medikament in der Lage sein, ein Virus abzutöten, ohne die menschlichen Zellen abzutöten, die es besetzt. Und Viren sind sehr anpassungsfähig.“Man muss versuchen auf den spezifischen Teil des Lebenszyklus eines Virus, der für die Fortpflanzung erforderlich ist, abzuzielen und das kann bei einem neuen Virus dauern.Wie bekämpfen ÄrtzInnen und WissenschaftlerInnen derzeit diese Virusinfektion?Die ForscherInnen wenden zwei umfassende Strategien zur Bekämpfung von Virusinfektionen an: Verlangsamung des Virusschadens und Beschleunigung und Stärkung der körpereigenen Gegenmaßnahmen.Was ist die beste Lösung COVID-19 zu bekämpfen?Ob Ebola, Aids, Malaria, Denguefieber die Prognosen über Afrika waren immer eine Hekatombe. Am Ende kommen sie relativ gut durch, wenn man die Zahlen davor betrachtet.Im April prognostizieren alle Wissenschaftler und Medien bis zu 10.000.000 Tote in Afrika, in wenigen Monaten. Im August steht Afrika mit den wenigsten Corona-Toten da. Was ist passiert?Alle Daten zeigen, bis jetzt, den afrikanischen Ansatz als die derzeit bessere Lösung bei der Bekämpfung von COVID-19 und für die Vermeidung von schlimmen Spätfolgen. Afrika hat weltweit die niedrigsten Zahlen an Infizierten und Toten und die höchsten Zahlen an Menschen, die nach der Erkrankung geheilt worden sind. Es liegt sehr wahrscheinlich an ihrem Ernährungsstil und ihrem Immunsystem. Wissenschaftliche Studien haben schon immer gezeigt, dass die Afrikaner in Vergleich zu anderen Volksgruppen das stärkere Immunsystem haben.Ist der Ansatz aus Afrika ein gutes Beispiel?Der afrikanische Ernährungsstil stärkt und schützt das Immunsystem und bekämpft automatisch Viren und bakterielle Infektionen. Denn sie benutzten zum Essen Lebensmittel, die von Natur aus Medikamente sind. Die afrikanische Ernährung ist, in sehr großer Menge, voller frischer und getrockneter Kräuter und Gewürze (es geht hier nicht darum, ein kleines Stück Ingwer zu benutzen und zu sagen, dass man Ingwer benutzt hat). Die benutzten Kohlenhydrate sind Power-Kohlenhydrate, wie Yams, Kochbananen oder Teff, die alle hervorragende Heileigenschaften haben. Diese Kräuter und Kohlenhydrate sind Vitamin-, Mineralstoff-, Aminosäure- und Fettsäure-Cocktails, wie keine anderen Lebensmittel. Sie wirken wie natürliche Antibiotika. Sie enthalten viele Antioxidantien, sind entzündungshemmend, bekämpfen freie Radikale und machen so das Immunsystem stark und tragen zu einer schnellen Genesung mit weniger schweren Spätfolgen bei. Das könnte der Grund dafür sein, warum weniger Menschen an COVID-19 sterben.Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.