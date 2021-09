Denke positiv und erreiche deine Ziele – Bucheinblick

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Du hast dir das Video angeschaut und möchtest noch mehr über dieses Thema erfahren?





Lass einfach los, sei entspannt und der Erfolg kommt zu dir. Stehe dir nicht selbst mit deinen Sorgen im Weg! Sei ein Mit-Macher und Mit-Gestalter deines Schicksals indem du offen und positiv bleibst. Und egal was passiert, denk immer daran: Alles, was mit dir passiert, löst irgendwie ein Problem in der Welt, es hat immer einen Sinn.In diesem Buch erfährst du wichtige Tipps und Tricks um ohne Sorgen deine Ziele zu erreichen.Die vier wichtigsten Bedingungen sind:Ehrlich mit sich selbst seinEntwicklung eines gesunden PositivismusNicht viel (nach-, um-)denkenAn den Prozess glauben und ihm vertrauenDie vielen weiteren Bedingungen, die dir auf diesem Weg ebenfalls weiterhelfen werden erfährst du in unserem Video, also schau es dir an! So steht einer glücklichen, zufriedenen und erfolgreichen Zukunft nichts mehr im Weg!Dann kaufe dir jetzt das BuchErhältlich bei:und in der Buchhandlung deines Vertrauens!Der Verleger:WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Folge uns auch auf Instagram Facebook und Twitter!