Das Glück-System der Primitiven: Die vier Glückssäulen

Es gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass wir nicht nur fröhliche Momente erfahren, sondern auch das wahre Glück innehaben. Diese Faktoren interagieren. Glück wird nicht gefunden und es ist kein reiner Zufall. Es ist wie ein Haus, das man bauen will. Je besser du planst, je besser die Materialien sind, umso schöner und stabiler wird dein Haus sein. Um ein Haus zu bauen, brauchst du Architekten und Ingenieure, Techniker und Arbeiter (Helfer). Genauso funktioniert es mit dem Glück nach meinem primitiven Prinzip.Man muss es sich erarbeiten. Zum Glücklichsein muss man sich entscheiden und dafür bereit sein. Man muss es sich zeichnen, bauen, malen, gestalten, dekorieren und am Ende ist es wie dieses Haus, dieses Gebäude, diese Brücke, die auch das schwerste und schlimmste Unwetter überstehen kann, ohne großen Schaden zu nehmen.Um dieses wahre Glück in sich zu tragen, braucht der Primitive diese vier Säulen, die ich als „Glück-System der Primitiven" bezeichne:Ohne sie ist kaum wahres Glück möglich. Mit den Architekten entscheidet sich, wie stabil das Glück-Gebäude stehen wird. Ob es allen Naturwidrigkeiten (Schnee, Regen, Sonne, Sturm, Orkan) gewachsen sein wird oder nicht. Sie haben das Glück-Gebäude entworfen, gezeichnet, berechnet und nun sind die Techniker am Werk, damit das Gebäude entsteht. Die Architekten bleiben aber als Kontrolleure immer dabei. Die Architekten ermöglichen dennTechnikern die Arbeit, sie sind der Schlüssel des wahren Glücks.Diese sind die 7 Elemente, ohne die das, was die Architekten gezeichnet haben, nicht verstanden werden kann. Sie helfen, dass das Glück-Gebäude den zwei Codes der Architekten entspricht und dass diese umgesetzt werden. Sie können lesen und verstehen, was die Architekten entworfen haben und setzen das „technisch" um, damit es verwirklicht wird. Erst die Techniker lassen die Architekten wirken. Sie sind ihr verlängerter Arm auf der Baustelle des Glücks. Ohne sie fehlt den Architekten die praktische Anwendung. Erst durch sie weiß man, ob man Liebe in sich trägt, ob man gerecht ist. Sie sind die Messlatte für das gelungene Erwerben von Liebe und Gerechtigkeit. Daneben produzieren sie Energie für die Liebe und die Gerechtigkeit. Für die praktischen Anwendungen des Glücksgesetzes, aber auch, um die Mauer und das Dach (den Alltag) des Gebäudes zu erschaffen, brauchen die Techniker die Arbeiter.Ohne sie würde das ganze Gebäude nicht stehen und nicht sichtbar sein. An ihnen erkennt man, dass das Glück fest im Sattel sitzt. Für das Gebäude heben, tragen, transportieren, mauern und verputzen sie. Sie machen die große Arbeit auf der Baustelle und setzen um, was ihnen die Techniker sagen. Das bedeutet, dass sie im Alltag helfen, damit man glücklich ist. Sie sind diejenigen, die man ständig und am häufigsten auf der „Baustelle" sieht.sind wie die Fließbandarbeiter auf der Baustelle. Sie reichen den Arbeitern Gegenstände und Baumaterialien an. Außerdem verpacken sie, putzen, machen sauber und reinigen, damit kein Müll entsteht. Sie sind auch die Unterhalter und Animateure auf der Baustelle. Genauso helfen sie uns, unsere Laune zu behalten und Spaß, Kraft, Motivation zu haben, damit wir glücklich bleiben.