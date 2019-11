Im Gegenteil: man kann sogar durch Sex entspannen und Druck abbauen, sowie Kreativität oder Blockaden wieder freisetzen und neue Kraft für die Arbeit und den Alltagsstress sammeln. Was für ein Sex in diesem Moment für dich wichtig ist, ist die Frage und nicht, dass du keine Lust hast wegen Druck und Stress.Lass dir nicht einreden, dass viel Arbeit dazu führt, weniger Lust und Sex zu haben! Habe und genieße trotzdem Sex, auch wenn du müde bist oder einen harten Tag hinter dir und einen neuen harten Tag vor dir hast! Du wirst viel entspannter mit den Aufgaben umgehen und diese leichter bewältigen, als wenn du zusätzlich noch sexuell frustriert wärst! Das beste Medikament gegen Druck und Stress ist Sex!Probiere es mal aus und du wirst schon sehr schnell merken, wie entspannt du dadurch bist!Bilde dir nicht immer ein, dass du nicht mehr kannst, weil du zu viel gearbeitet hast. Wenn du keine Lust hast, hat es nicht direkt mit der harten Arbeit, sondern mit anderen Sachen zu tun. Suche den wahren Grund. Sonst frage dich mal, warum die Menschen, die am härtesten arbeiten, mehr Lust auf Sex haben als Arbeitslose oder Leute, die weniger arbeiten? Manager, Politiker mit großer Verantwortung, Staatsmänner oder früher die Sklaven, Minenarbeiter, Landarbeiter usw. hatten und haben eine sehr aktive Sexualität. Weil wirklich harte Arbeit Entspannung erfordert und diese bekommt man am schnellsten durch Sex.Druck und Stress können zwar vorübergehend zur Lustlosigkeit führen, dies kann man aber (auch mithilfe des Partners) schnell wieder umwandeln.Weitere Gründe für Lustlosigkeit und Tipps, wie du diese bekämpfen kannst, findest du in „Lust-Verlust: Hilfe, wir haben keinen Sex mehr! Liegt es an mir? Liegt es an dir? Wer ist schuld?“ von Max Nang.Wir wünschen euch einen schönen Freitag und einen guten Start in den November sowie ein entspanntes Wochenende!WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Max Nang kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.