Darmreinigungseffekt – in nur 6 Wochen Öl-Kur 8 Kilogramm verlieren! Erfahre hier wie es geht!

Eine Frau verlor nach der Darmreinigung 8 KiloSie wollte eigentlich nur den Darm reinigen, dann passierte etwas, mit dem sie nicht gerechnet hat. Sie verlor in lediglich sechs Wochen acht Kilo.Das Medizinzentrum in unserem Körper kann nur dann vollständig und reibungslos funktionieren, wenn die Darmflora gesund ist und die Darmbakterienbesiedlung im Gleichgewicht ist.Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, dann wird unser Darm nicht nur zum Verdauungszentrum von physischen und mentalen Nahrungsmitteln, sondern auch zum Medizin- und Abnehmzentrum.Der Darm wird damit zu unserem Arzt, unserer Apotheke, unserer Klinik oder unserer Pharmafabrik:Der Darm bekämpft Übergewicht und Fett und macht den Bauch flachDer Darm versorgt uns mit guten und gesunden Nährstoffen, Vitaminen und MineralienDer Darm schützt uns vor MangelerscheinungenDer Darm heilt unsDer Darm stärkt unser ImmunsystemDer Darm fördert den StoffwechselDer Darm schützt uns vor KrankheitenDer Darm bekämpft AllergienDer Darm macht uns potent und feuchtDer Darm erhöht unsere sexuelle LustDer Darm hält uns geistig fit im KopfDer Darm macht uns glücklich und fröhlichDer Darm gibt uns positive Gedanken und macht uns positivDer Darm motiviert unsDer Darm entscheidet mit über unser Liebesgefühl, ob zwei Menschen zusammenpassen oder nicht. Denn diese Entscheidung geht nicht nur über das Herz, sie geht über den Darmund vieles mehrWie hält man seinen Darm gesund, sodass er uns schützen kann?Bei so viel Einfluss auf die Gesundheit stellt sich natürlich die Frage, wie man es schafft, dass dieses Zentrum gesund bleibt. So gesund, dass die verschiedenen Milliarden an Bakterien ihren Job machen.Tatsächlich kannst du deine Darmbakterien durch die Ernährung selektieren und gezielt beeinflussen. Man kann sogar mit ihnen kommunizieren.Man kann den Darm sehr gesund reinigen. Diese Frau zum Beispiel machte die Therapie und wurde mehr als belohnt. Nicht nur die Öl-Kur reinigte hervorragend den Darm. Die Darmreinigungstherapie verursachte den Kilo-Verlust.Quelle: Dantse Dantse: „Liebe deinen Darm. Die Heilungsfabrik für Körper, Psyche und Geist. Innovatives Wissen verändert dein Leben und heilt ohne Medikamente". Afrikanisch inspiriert, wissenschaftlich fundiert. Darmstadt: indayi edition.