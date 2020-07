Darmbakterien sind die Medikamente von morgen.

Unser Darm – eine kleine EinführungUnser Darm ist etwa acht Meter lang und leistet wichtige Aufgaben: Der Dünndarm zum Beispiel nimmt alles auf, was wir zu uns nehmen und selektiert es. Das wissen wir vielleicht alles. Doch was hat es mit den Darmbakterien auf sich? Inwiefern können sie nützlich für uns sein?Der Darm als Quelle psychischer GesundheitViele Heiltraditionen Afrikas schreiben dem Darm gro-ße Bedeutung für das psychische Wohlbefinden zu. Wie es in der afrikanischen Medizin gelehrt wird, können Darmbakterien unser gesamtes Nervensystem, und somit auch unser Gehirn, mit gezielten Informationen, seien sie gut oder schlecht, manipulieren.So kann schon allein mit einer grundlegenden Darmsa-nierung und der gezielten Zufuhr von bestimmten Le-bensmitteln durch eine Ernährungsumstellung die kör-perliche und seelische Gesundheit zurückgewonnen und gesichert werden.Nützliches und Informatives über den DarmWenn du auf natürlichem Wege allein durch Darmbakterien von Übergewicht, Krebs, Potenzstörungen etc. geheilt werden möchtest, dann wirf‘ jetzt gleich einen Blick in unseren „Blick im Ratgeber“! Du wirst fantastische Dinge über deinen Darm erfahren und alles gleich in die Tat umsetzen können!Suchwörter: Darm, Darmflora, Darmbakterien, heilen, Dünndarm, Übergewicht, Krebs, Potenz, psychische Gesundheit, afrikanische Medizin, Naturheilkunde, Naturkunde, Heiltraditionen, Wohlbefinden.Quelle: Dantse Dantse: „Liebe deinen Darm. Die Heilungsfabrik für Körper, Psyche und Geist. Innovatives Wissen verändert dein Leben und heilt ohne Medikamente“. Afrikanisch inspiriert, wissenschaftlich fundiert. Darmstadt: indayi edition.Share on Facebook