Covid-19 weggeimpft, aber Körper schwer erkrankt? Wie schütze ich meinen Körper gegen die Auswirkung von genbasierten Impfungen?



Vordenken ist die Stärke von Dantse Dantse und seiner Wissenslehre.

Die Impfung allein ist nicht ausreichend und nicht die einzige gesündere Lösung.

Impfstoffe werden üblicherweise in drei Phasen getestet

Und immer sind noch nicht alle Nebenwirkungen studiert.

„Iss schon heute so, dass du deinen Körper so prädisponierst, dass er durch dein starkes Immunsystem die Folgen von der Impfung lindert. Dein Immunsystem ist am wichtigsten. Deine Ernährung mit Impfung bzw. gerade wegen nRNA-Impfungen spielt die zentrale Rolle, um gesund zu bleiben“, sagte er gestern in einer Zoom-Konferenz vor Fachleuten, wo er als Redner eingeladen war.Während viele Menschen sich heute noch die Frage stellen, ob sie sich impfen lassen sollten oder nicht, bietet Dantse schon jetzt, gemäß seiner Philosophie, Lösungen für ein gesunden Körper mit Covid-Impfung. Er ist schon ein Schritt weiter. Seine Lösung scheint sehr einfach: „Iss schon heute so, dass du deinen Körper so prädisponierst, dass er durch dein starkes Immunsystem die Folgen von der Impfung lindern kann.“ Und dafür hat er schon Vorschläge in Büchern verfasst.Es wird bald nicht mehr darum gehen, ob wir geimpft werden oder nicht. (trotz vieler Risiken, die heute niemand genau definieren kann). Sondern wie man den Körper nach den Impfungen gesund erhalten kann. Die Impfung wird kommen. Ohne Impfpflicht aber wird es uns so schwer gemacht, dass sich jeder impfen muss, um zu reisen, um in einem Zug zu sitzen, ein Flugzeug zu nehmen, ein Kino oder eine Veranstaltung zu besuchen usw.. Wer heute nicht die Lösung zu der Frage stellt, nämlich, "wie schütze ich meinen Körper gegenüber die Covid-Impfung", riskiert es, seine Gesundheit zu sabotieren...In Rekordzeit hat man gleich mehrere Impfstoffe gegen das Sars-Cov2-Virus entwickelt und „zufällig“ alle erst nach der Wahl in Amerika bekannt gemacht.Normalerweise dauern die Test- und Zulassungsphasen mehrere Jahre an. Mit den drastischen Verkürzungen dieser Phase sind derzeit kaum seriöse Aussagen über mögliche Spät- sowie Langzeitfolgen möglich.Sind die Impfstoffe ausreichend auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen getestet? Wie lange schützen sie?In der ersten Phase wird die Verträglichkeit an einer kleinen zweistelligen Zahl von Personen getestet.Innerhalb der zweiten Testphase wird überprüft, ob die gewünschte Immunreaktion eintritt.In der dritten Phase wird festgestellt, ob der Impfstoff gegen eine Infektion hilft.Im US-Bundesstaat Alaska hat ein Gesundheitsmitarbeiter nach einer Corona-Impfung mit dem Biontech-Pfizer-Wirkstoff eine schwere allergische Reaktion erlitten.Zwei Mitarbeiter des staatlichen britischen Gesundheitsdienstes NHS hatten auch nach ihrer Impfung schwere allergische Reaktionen gezeigt.Nur was sie als allergische Reaktionen bezeichnen, sagt man uns selbstverständlich nicht.Der Impfstoff allein ist noch nicht die Lösung. Er schützt möglicherweise nur einige Wochen, wie der Infektiologe Prof. Peter Kremsner in einer ZDF-Talkshow angab. Man könne bisher nur "von ein paar Wochen Schutz ausgehen." Das behauptete er als er gefragt wurde, wie lange man nach einer Impfung immun sei.Wie viele Impfungen bräuchte man dann im Jahr? Angesichts der Tatsache, dass jede Impfung für das Immunsystem eine harte Herausforderung zu meistern ist... Stärke dein Immunsystem, um gesund zu sein und zu bleiben, trotz Covid-19 und nRNA-Impfung! 