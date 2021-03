Covid-19 - Was tun wenn es vielleicht schon zu spät ist? // Spruch des Tages 5.3.21

Rufe sofort eine Ärztin oder eine Hotline an und isoliere dich von allen Menschen. Mache nicht den Fehler, den Arzt aufzusuchen, ohne zuvor mit ihm zu reden. Denn jeder unkontrollierte Kontakt mit Menschen könnte das Virus verbreiten und andere infizieren.

Informiere alle Menschen, mit denen du in den letzten 14 Tagen in Kontakt gekommen bist, damit sie sich auch sofort isolieren und eine Ärztin anrufen.

Wenn deine Symptome nicht schwerwiegend sind, wenn sie milde sind, bleibe zu Hause und isoliere dich, anstatt in die Arztpraxis zu gehen und riskiere nicht, dadurch das Virus auf andere Menschen zu übertragen.



Gehe nicht zur Arbeit und reise nicht mehr. Du musst ab sofort Abstand von allen anderen Menschen halten.Wenn die Symptome schwerwiegend sind, z. B. wenn du Atemschwierigkeiten hast, rufe dringend deinen Arzt an. Du wirst in ein Krankhaus eingeliefert werden.Du solltest alle Expositionsquellen aufschreiben, wieletzte Reisenletzte Kontakte mit anderen Menschenmögliche ExpositionenHast du Menschen mit Atemwegserkrankungen solltest du, Familie und Freunde diese nicht im Krankenhaus oder Pflegeheim besuchen, um diese gefährdete Bevölkerungsgruppe zu schützen.Was sollte ich tun, wenn ich einen Kontakt mit jemandem hatte, der COVID-19 hat?Wenn du in den letzten 14 Tagen in engem Kontakt mit jemandem gekommen bist, der mit COVID-19 infiziert war, solltest du Kontakt mit deinem Arzt aufnehmen. Du solltest selbst zu Hause in Quarantäne gehen und dich einer genauen Gesundheitsüberwachung unterziehen, wie die tägliche Messung der Temperatur und es wird ständig untersucht, ob du grippeähnliche Symptome entwickelst, ob du Atemschwierigkeit hast. Wenn es einen Verdacht gibt, wird der COVID-19 Test durchgeführt. Wenn nicht, dann bist du nach 14 Tagen vorerst wieder „frei".