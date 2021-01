Covid-19 und die Überraschung aus Afrika: Die afrikanische Ernährung; ein Grund, warum Afrika weltweit am besten abschneidet

Werfen wir einen Blick auf diese Tabelle, um zu vergleichen was ein durchschnittlicher Europäer und Afrikaner essen. So unterscheidet sich die afrikanische Ernährung von der europäischen.

Es ist nicht ungewöhnlich, Lebensmittel zu sehen wie:



Küche eines durchschnittlichen Menschen in Europa:



überwiegend folgende Lebensmittel:

Küche eines durchschnittlichen Menschen in Afrika (der nicht europäisch lebt, über 95% der Menschen):



überwiegend folgende Lebensmittel:

Power-Kohlenhydrate

COVID-19 - eine Lobeshymne für Mutter Afrika.

Mit oder ohne Impfung wird in der Zukunft die gesunde Ernährung Maßstab dafür sein, ob wir gesund bleiben oder nicht. Sie wird entscheiden, ob unser Körper Infektionen besser bekämpft oder nicht, ob unser Körper die Nebenwirkung der Impfungen am besten abwehrt oder nicht. Die afrikanische Ernährung zum Beispiel hilft den Afrikanern dabei!Die Körper der Afrikaner können sich also nicht viel schneller oder besser gegen Covid-19 wehren als die der Europäer, nur weil sie an Infektionen gewohnt sind. Das wird zwar oft gesagt, aber wir müssen bedenken, dass Afrika normalerweise nicht mit so vielen Seuchen konfrontiert ist/war wie Europa. Denn es ist anders als man uns fälschlicherweise glauben lässt. Wie auch die WHO vermutet, muss es stattdessen in erster Linie an ihrer gesunden Lebensweise liegen, die ihr Immmunssystem stärkt. Es ist zwar erwiesen, dass Afrikaner*innen und Schwarze möglicherweise ein besseres Immunsystem als Weiße haben. Aber am meisten tragen die afrikanische Ernährung, ein aktiverer Lebensstil sowie eine freudvolle Lebenseinstellung dazu bei.Die normale, natürliche, afrikanische Ernährung ist im Grunde Nutrazeutika, das bedeutete eine Ernährung die gleichzeitig Medikament ist und die heilt. Denn was 95% der Menschen in Afrika essen, sind Lebensmittel, die neben ihrem normalen Nährwert auch einen zusätzlichen Vorteil für die Gesundheit bieten. Das heißt, sie ernähren und heilen gleichzeitig. Diese Lebensmittel sind allein schon ein Medikament, das heißt „pharmazeutisch“.• Weißmehlprodukte: Brot, Nudel, Pizza, Kuchen• Pommes•Asia Junk-Foods•Döner, Hamburger•Magermilch oder homogenisierte Milch• Margarine (voll mit Transfetten), Rapsöl•Butter•Käse•Soja-Milch, Soja•Marmelade (besteht bis zu 70% aus Zucker)•Viele gemahlene Kräuter und Gewürze (sind oft mit Chemikalien versetzt)•Tofu oder „vegetarische Burger“ (können ein echtes Drama für Hormone sein)•Verarbeitete Fleisch und Fleischprodukte, paniertes Fleisch mit Weißmehl•Fertig- und Dosenessen•Viele gefrorene Lebensmittel•Säfte (mit zu viel Fructose, wodurch Triglyceride aufsteigen)•Apfelsaft•abgepackte "Diät" -Mahlzeiten•Sportgetränke•Proteinriegel (die meisten sind echte Leckerbissen!)•übermäßig verarbeitete Mahlzeitenersatzprodukte (mit Zutaten, die eher unerwünscht als gesund sind)•Reis•Nudeln (mehr Weizen, damit sie schneller altern)•Diät-Eis oder Diät-Desserts•sogenannte "Energy" -Getränke•fettarme Lebensmittel (Fett wird oft durch mehr Zucker ersetzt)•kohlenhydratarme, verarbeitete Lebensmittel•KartoffelnSo sieht man, dass in Europa, im Gegensatz zur afrikanischen Ernährung, wenige Power-Kohlenhydrate gegessen werden.•Kochbananen•Yamswurzel•Manioka•Süßkartoffel•Reis•Getreide: Mais, Teff, Sorgho, Fonio, Hirse•Gemüse•Bohnen•Nüsse•Ingwer, Zwiebel, Knoblauch, Chili in Menge•Viele frische und getrocknete Kräuter•Frisches Obst•Öl aus Palm, Erdnüsse, Karität•Frisches Fleisch, Hähnchen und Fisch•Getrocknetes Fleisch und Fisch•Viele HülsenfruchteSo sieht man, dass die afrikanische Ernährung viele Power-Kohlenhydrate enthält.Kochbanane, Yamswurzel, Manioka, Süßkartoffel, Getreide, Teff, Sorgho, Fonio sowie Hirse sind Power Kohlenhydrate. Das bedeutet, Kohlenhydrate, die nicht nur Energie geben, sondern auch Heileigenschaften haben. Außerdem Kräuter wie Ingwer, Knoblauch, Zwiebel, Chili. Sie alle sind Cocktails von Nährstoffen aller Art in großer Menge. Von allen Vitaminen, Mineralstoffen, Fettsäuren, Aminosäuren sowie vielem mehr. Sie sind entzündungshemmend, antiviral, antibakteriell, antiseptisch, antioxidativ, stärken das Immunsystem. Die afrikanische Ernährung enthält zu großen Teilen diese wertvollen Stoffe.Dahingegen ist das durchschnittliche Essen in Europa im Gegensatz zur afrikanischen Ernährung energievoller. Zudem ist es mit schlechten Kalorien durchsetzt, nährstoffarm, enthält sehr viele Chemikalien, die das Immunsystem zerstört. Weißmehlprodukte, wie Nudeln, Pizza, Salami, Milchprodukte, wie Käse, Hamburger, Fertigessen usw. sind außerdem Gift für den Körper. Sie sind zudem mitverantwortlich für Darm-, Nieren- sowie Lebererkrankungen und die meisten chronischen Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herzinfarkt usw.Mit oder ohne Impfung wird in der Zukunft die gesunde Ernährung Maßstab dafür sein, ob wir gesund bleiben oder nicht. Außerdem bestimmt sie, ob unser Körper Infektionen besser bekämpft oder nicht, ob unser Körper die Nebenwirkung der Impfungen am besten abwehrt oder nicht.Einige warten sehnsüchtig auf die Impfung, andere nehmen Kräuter.Einige warten auf Medikamente, die das Immunsystem schwächen und andere ernähren sich gesund mit Lebensmitteln, die das Immunsystem stärken.Wir werden in vielen Beiträgen erklären, warum es Afrika besser hat!Die afrikanische Ernährung hilft den Afrikanern, denn sie stärkt ihre Körper!Mein Friedens- und (Natur)Medizinpreis für diesen Kontinent10.000.000 Tote erwartet, aber Afrika steht besser da als der Rest der Welt und es erfreut den Westen nicht, obwohl er angeblich doch so viel Sorge um Afrika hatte.Der unakzeptable afrikanische Erfolg.Wie tiefe Vorurteile und ein imaginäres Konstrukt des Afrika-Bildes den Westen hemmen, Lösungen und Wissensverbreitung verhindern?Was für eine Rolle spielt die afrikanische Ernährung?Europa hat 10x mehr Tote als Afrika: Warum, wieso?Erhältlich beiundsowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Folge uns auch aufundDieses Buch wird dir einen tiefen Einblick verschaffen. So wirst Du erfahren, wie man in Afrika dank der afrikanischen Ernährung in diesen Krisenzeiten so viel besser dasteht, als die anderen Länder.Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. indayi edition
Roßdörfer Str. 26
64287 Darmstadt
www.indayi.de