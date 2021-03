COVID-19! Mehr als ein Kampf! // Buchvorstellung

Wir stehen da und sehen, dass das, was man uns versprochen hat, die Sicherheit, dass es sie doch nicht gibt. Das Covid-19 Virus bringt uns ganz schnell wieder in unser primitivstes Verhalten, das wir verlassen wollten, um nicht mehr als Tier zu gelten. Wir verfallen sofort wieder in unsere alten Menschheitsmuster, in das, was wir am besten kennen: Die Abschottung. Alle Grenzen werden wieder zugemacht, obwohl wir von einer Welt, einer globalen Welt illusioniert haben. Europa, ja Europa, das ein Land sein will, sieht, wie die einzelnen Grenzen wieder zugehen. Was für eine Niederlage? Was für ein psychologisches Trauma?Die Supermärkte werden leer gekauft. Du willst, aber du findest nichts mehr zum Kaufen. Profanes Toilettenpapier ade. Wo das denn? In Europa? Da, wo man uns gesagt hat, der Wohlstand sei sicher und der Schutz der Menschen gesichert?Das Coronavirus gibt den Menschen die einmalige Chance, sich in Frage stellen, die Aktionen und Handlungen sich selbst gegenüber, der Gemeinschaft und der Welt gegenüber zu überprüfen. Sich mit sich selbst zu versöhnen und richtig einzuschätzen, was nicht wichtig ist und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich am wichtigsten für einen Menschen ist, nämlich gesund sein, glücklich sein mit dem, was man hat, Freude am Leben haben und all das auch zu verbreiten, zu teilen. Es geht um die Gemeinschaft, die Familie, die heimischen Nahrungsmittel und den Ernährungsstil.