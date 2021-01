COVID-19! MEHR ALS EIN BIOLOGISCHER KAMPF // Buchvorstellung

Auch heute haben wir wieder eine Buchvorstellung für euch!

Die Pandemie...



„Covid-19! Mehr als ein biologischer Kampf!“ von Dantse Dantse, ein Ratgeber zum Coronavirus!



In Dantse Dantses Neuerscheinung "COVID-19! MEHR ALS EIN BIOLOGISCHER KAMPF Ein geopolitischer, geoökonomischer, Demokratie-, Menschrechts- und Zukunfts-Krieg" geht es um die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie, die uns nun schon mehr als ein Jahr begleitet. Somit ist es ein aktueller, informativer Titel, um eure Fragen zu Corona zu beantworten!Unter dem Dach einer globalen Gesundheitspandemie vermehren sich zahlreiche geopolitische und geoökonomische sowie soziale Bedingungen, die seit langem bestehen und nun deutlich sichtbarer werden.Zudem erwarten viele, dass die Coronavirus-Pandemie völlig neue globale Ordnungen einläutet. Die Welt wird wahrscheinlich nicht radikal anders sein als jetzt. Denn auch in der Vergangenheit hat die Welt nach so einer Pandemie keine radikale Veränderung erlebt. Außerdem wird es selbstverständlich Veränderungen geben, die politische, ökonomische, kulturelle und gesellschaftliche Dinge oder Wünsche hervorbringen. Diese existieren bereits und waren nur nicht sichtbar....stärkt weiter das Misstrauen in die Wissenschaft und die Tendenz, Erklärung in alternativen Medien zu suchen. Deswegen der Boom der Verschwörungstheorien....wird die Wichtigkeit der Gesundheitsvorbeugung durch gesunde Ernährung und die Macht der Naturmedizin hervorheben....könnte auch zu unliebsamen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Reformen führen....außerdem werden viele Firmen und Menschen zerstört und die Arbeitslosigkeit verstärkt.Alle diese Themen sind in diesem Buch behandelt und helfen dir, damit du durch Wissen die Macht behältst. Es ist offensichtlich nicht nur ein Krieg gegen einen Virus, kein biologischer Kampf. Dadurch wird es zu einem geopolitischen und ökonomischen Krieg.Ein Chaos voller Gefahren:Missbrauch der DemokratieMissbrauch der Menschen-, Freiheits-, Meinungs-, ÄußerungsrechteMissachtung der AutoritätMisstrauen in die PolitikGlaubensverlust in die Wissenschaft, Manipulation und HassTeilung der Gesellschaft in die Guten und die Bösen Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.