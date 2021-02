Coronavirus: Man darf seinen Glauben nicht verlieren // Spruch des Tages 15.2.21

Die Coronavirus-Krankheit und die Chance zum Umdenken

Das Coronavirus gibt den Menschen die einmalige Chance, sich in Frage stellen, seine Aktionen und Handlungen sich selbst gegenüber, der Gemeinschaft und der Welt gegenüber zu überprüfen. Sich mit sich selbst zu versöhnen und richtig einzuschätzen, was nicht wichtig ist und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich am wichtigsten für einen Menschen ist, nämlich gesund sein. Man soll glücklich sein mit dem, was man hat, Freude am Leben haben und all das auch zu verbreiten, zu teilen. Es geht um die Gemeinschaft, die Familie, die heimischen Nahrungsmittel und den Ernährungsstil.



Coronavirus und der Beweis des irrationalen Denkens der Menschen; von Forschern, PolitikerInnen bis zu Normalos

An keiner Infektionskrankheit sterben in Europa so viele Menschen, wie an Influenza. Aber wir haben noch nicht die Läden leer gekauft deswegen. Wir haben noch nicht die Schulen, Unis, Geschäfte dafür geschlossen. Unser Denken, seitdem wir uns von unserem Naturell so weit entfernt haben, seitdem wir versuchen, das Tier in uns zu töten und die natürlichen Gesetze zu beseitigen, ist mit Angst, Sorge, Unsicherheit befallen und wir assimilieren das als Intelligenz.Die Menschen sterben häufiger an Krebs und Herzkrankheiten als an irgendwelchen anderen Krankheiten. Aber wir sehen nicht die Menschen, wie sie sich verbarrikadieren und Zucker, Chemikalien, Stress, Hormone usw. gänzlich aus ihrem Leben und ihren Lebensmitteln verbannen. Wenn man normalerweise sein Gehirn benutzen würde, etwas, was die Menschen selten tun, würde man zum jetzigen Wissenstand über das Coronavirus gelassener sein und sein Leben mit mehr Zuversicht bestreiten.

Der Glaube an Gott

Man sieht nun, wie schlimm es ist, den Menschen ihren Glauben an Gott, und schlimmer noch an sich selbst, wegzunehmen. Denn dieser Glaube besagt, „bleibe ruhig und vertrauensvoll mit dir. Alles wird gut sein“. Wer an Gott glaubt, hat keine Angst, denn er weiß, dass alle Gefahren von Gott abgefangen werden. Ich verwende Gott als Synonym für Glaube an eine Schöpfungskraft, unabhängig von irgendeiner Religion.Ein Mensch, der den Glauben an Gott und das Vertrauen in die Schöpfungskraft in sich trägt, ist davon fest überzeugt. Am Ende wird es wirklich so sein, dass alles, wovor du Angst gehabt hast und worüber du dir Sorgen gemacht hat, nicht passiert ist. Glaube zu haben, bedeutet nicht dastehen und nur beten, sondern, wie in diesem Fall des Coronavirus, vertrauensvoll die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um dich und die Gemeinschaft zu schützen; aber nicht in Angst, sondern in Zuversicht, dass es zu schaffen ist, dass du es zusammen mit der Gemeinschaft schaffen wirst. Ich sehe und lebe die Macht dieses Glaubens jeden Tag und besonders an Tagen wie diesen.

COVID-19! WAS KÖNNTE WAHR SEIN HEUTE?

Was sind die Fakten?Finde deine Antwort und bilde dir dein Wissen und nicht nur deine Meinung. 200 besondere Fragen und Antworten, die du schon immer wissen wolltest.Erhältlich bei indayi .deund Amazon und Thalia sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Folge uns auch auf Instagram und Facebook Hier gehts zum InhaltsverzeichnisSchaue hier, was bei Indayi Edition Neues zu Covid-19 zu bieten hat!

WARNUNG

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Über den Autor

Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis zeigen andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.



Unternehmensinfos

indayi edition wurde von Dantse Dantse 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft und mit der Zahl der veröffentlichten Bücher stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben und unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei. Wir fördern die Integration und motivieren Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben und sich mit der „Goethesprache“ zu identifizieren.Viele unbekannte und unkonventionelle Autoren – und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund – haben es schwer, bei den großen, etablierten Verlagen unterzukommen und ihnen möchten wir mit unserem kleinen, bunten, außergewöhnlichen Verlag die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und Träume mit anderen zu teilen.

Pressekontakt

indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de