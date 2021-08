Corona – Update // Spruch des Tages 02.08.21

In Deutschland sind sie Zahlen der infizierten derzeit relativ niedrig. Das liegt zu einem dran, dass die meisten geimpft sind, und dass man sich seit einigen Monat als Bürger kostenlos testen kann. Viele Menschen verbringen also ihren Sommer auch im Ausland und reisen hierfür.Die Kontaktbeschränkungen im privaten sind seit Beginn der Corona Pandemie entfallen. Ab 25 Personen gelten jedoch Veranstaltungsregeln. Weiterhin soll man aber verantwortungsvoll handeln um weitere Infektionen zu vermeiden. Die Bevölkerung wird dazu aufgefordert, weiterhin 1,5 Meter Abstand zu halten und auf die medizinische Maske (falls nicht unbedingt notwendig) nicht zu verzichten. Ebenso sollen die Veranstalter an einem Hygienekonzept festhalten.Der Einzelhandel wird ebenso dazu aufgefordert, an einem Hygienekonzept weiterhin festzuhalten. Es sollen Desinfektionsmittel und Hygieneartikel zur Verfügung gestellt werden.Die Gastronomie und ähnliche Gewerbe dürfen Speisen und Getränke nach wie vor zur Abholung und Lieferung anbieten wenn ein Corona Abstands- und Hygienekonzept umgesetzt wird. Ebenso muss das Konzept bei Verzehr vor Ort umgesetzt werden. Für die Innengastronomie dürfen nur Gäste mit einen Negativnachweis empfangen werden. Die Kontakterfassung erfolgt nach wie vor.Derzeit befinden sich die meisten Schulen in den Sommerferien. Nach den Sommerferien soll es mit dem Präsenzunterricht weitergehen. Der Betrieb kann mit Sicherheitsstandards gut ermöglicht werden. Ebenso werden die Eltern der Kinder dazu gebeten, ihre Kinder gerade in der letzten Ferienwoche mehrmals zu testen, um weitere Ausbreitungen zu vermeiden. Die Schüler werden ab der ersten Woche wieder gebeten, sich drei statt zweimal pro Woche zu testen. Das Hessische Kultusministerium ermutigt die Eltern der Kinder, die über 12 Jahren sind, sich für eine Impfung zu entscheiden.Weiterhin gelten besondere Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen. Es wird nach wie vor täglich getestet. Die medizinische Maske wird leider weiterhin täglicher Betreuer sein. Gemäß der Expertenempfehlungen wird auch täglich gelüftet. Bei Fieber, Erkältung oder sonstigen Covid-19 Symptomen darf das Schulgelände nicht betreten werden.Der Betrieb von Sport und Freizeiteinrichtungen ist sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen mit einem Hygienekonzept gestattet. Es finden in vielen Vereinen wieder Veranstaltungen statt, da Mannschaftssport erlaubt ist. In Fitnessstudios sollen die Kontaktdaten erfasst werden. Schwimmbäder dürfen mit Terminvergabe und Personenbegrenzung öffnen.Die Home Office Pflicht ist mit dem Auslaufen der Bundesnotbremse am 30.06.21 entfallen.Wegen dem Virus mussten viele Menschen letztes Jahr auf ihren Urlaub verzichten. Dieses Jahr scheint das anders zu sein. Das Auswärtige Amt hat für mehr als 80 Corona Risikogebiete die Reisewarnung aufgehoben. Somit rät sie nicht mehr von touristischen Reisen ab. Viele Menschen fliegen derzeit auch in den Urlaub ins das Ausland.Für Reiserückkehrer gelten ab dem 01.08.21 strengere Regeln. Wer nun aus einem Virusvariantengebiet (z.B. Südafrika oder Brasilien) kommt, soll auch mit vollständiger Impfung einen negativen Test vorweisen. Wer aus einem Hochrisikogebiet kommt, ist als Genesener oder Geimpfter im Vorteil, und kann problemlos nach Deutschland zurückreisen. Alle anderen müssen zehn Tage in Quarantäne.Erfahre mehr zu Corona in unseren Büchern:Folge uns auch auf Instagram und Facebook Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.