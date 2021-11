Corona: Tipps für deine mentale und physische Gesundheit

Deine mentale Gesundheit ist sehr wichtig, besonders in Corona-Zeiten. Versuche, positiv zu denken. Deine Denkweise und Einstellung zu dir, zu den anderen und zum Leben ist entscheidend, um diese Pandemie körperlich und geistig gesund zu überstehen. Positiv denken hilft sehr deiner Gesundheit, denn unser Gemüt beeinflusst unsere Hormonproduktion und die vieler anderer Botenstoffe im Körper und unser Immunsystem wie vieles mehr.

Positives Denken bekämpft Stress und die Oxidation im Körper, freie Radikale und Entzündungen und stärkt das Immunsystem.



Warum ist Stress gefährlich bei der Krankheit?

Tipps um den Stress und die Belastung während Corona zu verringern

Was bringt Sport während Corona?

Mehr Tipps zum Corona-Virus

Der Autor:

Stress belastet, macht Angst, erhöht die Oxidationsprozesse im Körper und verursacht Entzündungen; somit schwächt er das Immunsystem und macht den Körper angreifbarer.mit Menschen darüber und bleibe mit ihnen über Telefon, Whatsapp, ChatPflege einen(gesunde Ernährung, genug und guten Schlaf, Bewegung. Wenig Alkohol usw.).Langeweile stresst. Bewältige sie.Widersetze dich dem Herumhängen am Kühlschrank oder dem sinnlosen Fernsehen und vertreibe nicht die ganze wertvolle Lebenszeit in den sozialen Medien.richtig, suche nach Fakten, um das Risiko selbst einschätzen zu können.und lies nicht zu viel, was im Internet über COVID-19 erzählt wird. Es beunruhigt.Ergreife die richtigenund halte dieein: Sie geben dir ein bisschen ein Gefühl der Macht über die Sache, ein Sicherheitsgefühl und reduzieren die Angst.Widmebesondere und bewusste Zeit. Es wird dir das Gefühl geben, die Situation positiv zu beeinflussen und dich schützen zu können und dies ist nicht nur Beruhigung, sondern ein realer Schutz!Habe in der Wohnung, wo die ganze Familie lebt, einenbzw. Zeiten, wo du dich für dich zurückziehen kannst und allein bist.Sei glücklich, dass du lebst. Freue dich, dassist, und vor allemund besonders für diese, die erkrankt sind. Solche Gebete sind auch Selbsttherapie. Die Energie daraus kommt auf dich zurück.Du solltest Sport auf keinen Fall weglassen. Der Sport ist sehr wichtig in Zeiten der Coronavirus-Pandemie und nicht nur für die Entspannung und das „Entstressen".Er wirkt nicht nur positiv auf dein Herz-Kreislauf-System und bekämpft Entzündungen. Sport kurbelt außerdem den Stoffwechsel an und stärkt das Immunsystem!Einewäre zum Beispiel das. Du trainierst allein und an der frischen Luft. Lungen, die von Coronaviren angegriffen werden, brauchen ständig Belüftung, frische Luft. Viren entstehen unter Ausschluss von Sauerstoff, anaerob, das bedeutet, sie mögen Sauerstoff nicht, er schadet ihnen. Und allein unterwegs zu sein, ist eine der Maßnahmen, die gerade stark beworben wird.Auch daspasst gut. Es lässt sich problemlos zuhause absolvieren, mit oder ohne Matte, mit oder ohne Equipment wie Hanteln oder Kettlebell. Schau mal einfach in YouTube und finde heraus, das was zu dir passt.