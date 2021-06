Buchvorstellung auf Englisch // Krebsratgeber von Danste Danste

Bis zu einem Gewissen Grad können wir Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs und Diatbetes vorbeugen. Hier hilft die richtige Ernährung und der Verzicht auf ungesunde Lebensmittel. Der Autor führt in diesem Buch auf, welche Krankheiten enstehen können, wenn wir uns zu ungesund ernähren. Übersichtlich zeigt er uns, welche Stoffe in Lebensmitteln gefährlich sind und auf was wir in unserer Ernährung verzichten sollten. Mit kleinen Anekdoten und Erfahrungen, die Danste Danste selbst gemacht hat als coach, hat dieses Buch eine ganz besondere Note. Wir möchten die Reichweite des Buchs erweitern und übersetzen fleißig in die verschiedensten Sprachen.