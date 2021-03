Auszug aus „Power Kohlenhydrate“ – Wissenschaft ist keine Religion und wieso sie eher einer Sekte ähnelt // von Dantse Dantse

findest du den Link.Wissenschaft ist keine Religion so wie der Islam oder das Christentum und auch keine SekteWie ein einziges Wort das Wissen einschränkt.Wie kann ein Mensch wie ich, der weder Arzt noch Heilpraktiker, Geistiger, Guru oder Schamane ist, Menschen helfen und sie dazu zu bringen, manchmal bessere Erfolge zu erzielen?Die Mention „wissenschaftlich“ ist nur eine andere Art, Wissen zu demonstrieren und ist niemals die einzig Mögliche. Die Menschen werden manipuliert, programmiert und ihr Bewusstsein regelrecht verändert und konditioniert, damit sie an „wissenschaftlich“ glauben, so wie manche Menschen an Gott, Allah, Jesus, Mohamed, Buddha, Lucifer und Satan glauben.Ich höre viele Menschen sagen: „Ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube an Wissenschaft“. Aber dabei meinen sie nicht die Wissenschaft als Gesamtheit des menschlichen Wissens, sondern einzig und allein die konventionelle westliche schulmedizinische Wissenschaft, die man oft mit dem Adjektiv „wissenschaftlich bewiesen“ verbindet. Damit etwas eine Macht hat und glaubhaft wird, muss man es nur „wissenschaftlich bewiesen“ nennen.Wollen auch Sie das Wissen um die Kohlenhydrate erwerben?Dann erwerben sie jetzt das Buch beioder Thalia