Auch Tiere sind durch Corona gefährdet, sich zu infizieren!



Mit diesen Maßnahmen können wir uns und sie schützen!

Kann sich mein Haustier mit Corona infizieren und was kann ich dann tun?



Kann ich mein Haustier infizieren?

Kann ich mich über Tiere infizieren; meinen Hund oder meine Katzen?

Was soll ich mit meinem Hund oder meiner Katze tun, wenn ich infiziert bin?

Müssen auch meine Tiere in Quarantäne, wenn ich infiziert bin oder in Kontakt mit Infizierten war?

Muss ich Vorsichtsmaßnahmen ergreifen bei Kontakt zu lebenden Tieren oder tierischen Produkten?

Wie schütze ich meine Tiere?

Durch die Medien, das Radio, das Fernsehen werden wir stetig auf den neusten Stand gebracht, was die Infektion mit Corona am Menschen angeht. Dabei bleiben wir jedoch im Zwielicht, was die Gefährdung unserer Tiere angeht. Dabei sind auch Tiere durch Corona gefährdet, sich zu infizieren!Theoretisch Ja. Katzen und Hunde sind auch Säugetiere. Viele Dinge in ihrem Körper sind ähnlich wie bei Menschen. Sie können infiziert werden. Ob sich das Virus allerdings in ihrem Körper verbreitet, dafür gibt es noch nicht genug Hinweise.Es wurde Anfang März ein Pommerscher in Hongkong positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Der Fall könnte bedeuten, dass Haustiere Teil der Übertragungskette für das Virus sind. Alles bleibt noch sehr unklar und viele Fragen offen. Klare Antwort Ja oder Nein, das kann derzeit kein seriöser Wissenschaftler sagen. Klar, dass man zuerst versucht, den Menschen zu beruhigen. Ich würde aber im Gegenteil den Menschen eher dazu auffordern, vorsichtig zu sein.Die Wissenschaft arbeitet nach Beweislagen. So hat man bisher ausgeschlossen, dass eine schwangere Frau das Virus auf das Baby übertragen kann. Heute sind Wissenschaftler vorsichtiger, seitdem neu geborene Babys positiv getestet wurden.Auch am Anfang sagte man uns, Jugendliche und junge Menschen könnten nicht infiziert werden. Heute wissen wir, dass jeder infiziert werden kann. Sogar junge sportliche Menschen unter 25 sind schon daran gestorben.Fazit, Warnung: Tierkliniken müssten, wie menschliche Krankenhäuser, auf einen Anstieg der Fallzahlen bei Tieren vorbereitet sein. Denn wenn sich Haustiere infizieren können, müssten wir mit ihnen genauso umgehen wie mit menschlichen Fällen.Ja. Es ist möglich. Ein Hund ist neulich gestorben, nachdem er von seinem Halter infiziert wurde.Aktuelle Forschungsergebnisse verknüpfen COVID-19 mit Beteiligung anderer Tiere und können eine Infektion nicht ausschließen. Verschiedene Arten von Coronaviren, wie das CCoV und das FCoV, können Tiere infizieren und auf andere Tiere und Menschen übertragen werden. Das bedeutet, Haustiere (z. B. Hunde oder Katzen) können auch infiziert werden. Man wies, wie gesagt bei einem Hund, das Virus im Blut nach. Aber der Hund erkrankte nicht. Es gibt daher keine Hinweise darauf, dass Haustiere ein höheres Infektionsrisiko darstellen als Menschen. Logischerweise muss man davon ausgehen, dass Menschen auch Tiere infizieren können. Dass Tiere Menschen infizieren, ist schon vermutet worden.Wichtig: Genetische Untersuchungen zeigen, dass das COVID-19-Virus ein enger Verwandter anderer CoV ist, die in Populationen von Rhinolophus-Fledermäusen (Hufeisenfledermäuse) vorhanden sind.Die Frage wäre dann, warum ist diese Übertragung erst jetzt passiert, obwohl Menschen mit diesen Tieren seit Ewigkeiten zusammenleben? Die Übertragung von Tieren zu Menschen ist noch nicht ganz bewiesen. Bisher gibt es nicht genügend wissenschaftliche Beweise, um diese Quelle zu identifizieren oder den Übertragungsweg von einer tierischen Quelle auf den Menschen zu erklären.Du solltest den Kontakt zu deinen Haustieren, auch aus Liebe zu ihnen, einschränken bzw. stoppen, bis du wieder gesund bist. Es dient dem Wohl der Tiere, solange diese Übertragungsmöglichkeit nicht ausgeschlossen ist. Wasche deine Hände, vermeide Kuscheln mit Tieren und lasse dich nicht am Gesicht lecken. Wenn sich der Virus in deinem Speichel befindet und ein Übertragungspotential besteht, könntest du sie anstecken.Die Abteilung für Landwirtschaft, Fischerei und Naturschutz (AFCD) in Hongkong, wo man einen Hund positiv testete, sagte dazu, es habe sich sehr wahrscheinlich um eine Übertragung vom Menschen zum Tier gehandelt. Sie empfiehlt, alle Haustiere, von Säugetieren einschließlich Hunden und Katzen, aus Haushalten mit infizierten Personen unter Quarantäne zu stellen.Wenn wir davon ausgehen, dass in Sachen COVID-19 die Chinesen einen Wissens-/Informationsvorsprung haben, dann sollte man dieser Empfehlung folgen.Da Ungewissheit herrscht und man nichts ausschließen kann, mahnt die WHO zur Vorsicht und fordert dazu auf, die allgemeinen Hygienemaßnahmen anzuwenden, wie bei Menschen auch. Dazu gehört auch das Vermeiden des Berührens von Augen, Nase oder Mund nach Kontakt mit Tieren, das Vermeiden des Kontakts mit kranken Tieren oder verdorbenen tierischen Produkten. Jeder Kontakt mit anderen lebenden Tieren und Haustieren, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, sollte vermieden werden, sowie das Berühren von Kot und Abfall von Tieren, auch von dem der eigenen.WICHTIG: Man muss erwähnen, dass das Virus zu neu ist, um etwas zu 100% als sicher zu behaupten. Auch hier im Falle der Tiere sind es bisher alles nur Annahmen, Vermutungen, „wir gehen davon aus“ usw. Deshalb vorsichtig sein und bleiben. Fremde oder wilde Tiere würde ich solange meiden, bis mehr über das Virus bekannt ist.Es ist wichtig, Haustiere in die Bereitschaftsplanung deiner Familie einzubeziehen und nicht nur auf das zu hören, was Wissenschaftler sagen, um uns zu beruhigen. Für deine Lieblinge solltest du vorplanen.Bereite auch schon ihr Futter vor und organisiere, wo du sie abgeben kannst, falls du in Quarantäne oder in die Klinik kommen solltest.Wenn du infiziert bist, nimm Abstand von deinem Tier. Wenn du infiziert bist, nimm Abstand von deinem Tier. Kontakt mit anderen Tieren vermeide, besonders, wenn sie aus Risikogebieten kommen. 