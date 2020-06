Alarmzeichen des Körpers: Brust-, Prostata-, Darm-, Lungen-, Gehirn- und Gebärmutterhalskrebs.

Was ist Krebs?Krebs bezeichnet in der Medizin eine bösartige Gewebeneubildung (ein unkontrolliertes und entartetes Wachstum von Körperzellen) oder einen bösartigen Tumor. Diese aggressiven und bösartigen Zellen zerstören das angrenzende gesunde Gewebe. Unzählige Menschen sind in Deutschland davon betroffen.Krebs kann man frühzeitig erkennenViele Krankheiten lassen sich schnell erkennen, wenn man richtig und genau auf den Patienten schaut. Die große afrikanische und auch asiatische Tradition der Heilkunde setzt diese Art der Diagnose sehr häufig ein. Menschen kann so schnell geholfen werden, bevor die Krankheit richtig ausbricht. Auch die Schulmedizin be-dient sich dieser Wissenschaft immer häufiger. Jeder kann es auch selbst tun und sich orientieren. Denn Warnzeichen gibt uns der Körper immer. Man muss sie nur interpretieren können. Unser Körper spricht immer, auch wenn wir nicht reden, nicht lachen, nicht schreien, auch wenn wir keine Schmerzen spüren.!Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in DeutschlandKrebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Aber man muss nicht zwangsläufig an Krebs sterben, falls rechtzeitig eine Therapie begonnen wird. Daher ist die Früherkennung sehr wichtig. Und es gibt Anzeichen, die dabei helfen können, Krebs frühzeitig zu erkennen bzw. Krebs zu vermuten und schnell zum Arzt zu gehen.Falls du besorgt darüber bist, dass du Krebs haben könntest, lies mehr dazu unter unserem „Blick im Ratgeber“!Suchwörter: Krebs, Alarmsignale, Früherkennung, Heiltradition, afrikanisch, asiatisch, Warnzeichen, Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Darmkrebs, Gehirnkrebs, zweithäufigste Todesursache in Deutschland.Quelle: Dantse Dantse: "SOS KörperWARNsignale. KRANKHEITEN FRÜHWARNSYSTEM. Auch wenn du kein Arzt bist: Alarmzeichen auf den ersten Blick erkennen und schnell behandeln! Welche Warnzeichen gibt es, die dir zeigen, dass dein Körper mit Chemikalien vergiftet ist?" Darmstadt: indayi edition.Share on Facebook