Afrikanisch inspiriert: Gesunde Ernährung rettet Leben

Warum "afrikanisch inspirierte" Ernährung?



Superfoods, die dein Immunsystem stärken

Superfoods, die deine Fettverbrennung ankurbeln

Superfoods, die auch den Spaß im Bett zurückbringen

Manche afrikanische Lebensmittel bezeichnen wir gerne als "Superfoods". Warum? Weil es Lebensmittel sind, die verdammt viel können, also wahnsinnig super für unseren Körper sind - und natürlich auch für unsere Geschmacksknospen. Und weil es so unglaublich viele Superfoods mit verschiedenen Wirkungsweisen gibt, haben wir hier eine kleine Übersicht für euch.Vorher möchten wir aber noch anmerken, dass es sich bei diesen Superfoods nicht immer um Lebensmittel handelt, die man nur ausn bekommt. Denn sie sind leicht erhältlich in Asia- und Afro-Shops. Und auch manche deutsche Supermärkte haben sie in ihrer Gemüse- und Kräuterabteilung liegen. Damit kannst auch du dir eine Ernährung aneignen, die afrikanisch inspiriert ist!Djansang oder Njangsa ist der gelbe Kern der grünen, nierenförmigen Frucht des Ricinodendronbaumes im Regenwald Afrikas. Er ist Nahrung und Medizin zugleich. Denn die Blätter und Rinde von Djansang werden benutzt, um zahlreiche Krankheiten zu heilen oder vorzubeugen.Soumbala wird in der afrikanischen Küche gerne zum Würzen verwendet. Das Gewürz wird aus den Samen des Néré-Baumes (ein Baum, der in West- und Zentralafrika wächst) gewonnen, die vor derer Verwendung mehrere Tage gegart werden müssen. Dazu ist es eine hervorragende Protein-Quelle. Außerdem wirkt es unter anderem gegen hohe Cholesterinwerte, wird benutzt, um den Blutzucker zu senken, wirkt gegen Diabetes, verhindert und reduziert einige Formen von Anämie und bekämpft Gelbfieber, Gelbsucht.Die wohl nährstoffreichste Pflanze der Welt wird in Kamerun als „mother’s best friend“ oder „Baum des Lebens“ bezeichnet. Denn sie hilft bei vielen Krankheiten wie Diabetes, Anämie, Rheuma und auch bei Wundheilung.Maniokblätter sind nicht nur in der afrikanischen Gastronomie sehr gefragt, sondern auch beliebt für ihre Eigenschaft gegen Krankheiten und Übergewicht. Ballaststoffreich machen sie schnell satt und verhindern so, dass man viel isst. Denn Maniokblätter enthalten wesentlich mehr Energie, Eiweiße, Fette und Ballaststoffe als Chinakohl oder Spinat. Die Blätter von Maniok sind besonders reich an essentiellen Aminosäuren. Der Inhalt pro 100 g Blätter reicht aus, um den täglichen Bedarf an vielen Vitalstoffen zu decken.Sie normalisieren unser Sättigungsgefühl, bekämpfen sehr erfolgreich den Heißhunger und wirken somit dem Übergewicht entgegen. Denn nur wenige Gramm Okra binden schon im Darm Cholesterin, Giftstoffe, Fette und Mikroorganismen.Die Kolanuss mit ihrem bitteren Geschmack ist ein wichtiges Genuss-Potenzmittel Afrikas. Man kann sie roh essen oder aus Pulver Tees und Getränke machen. Sie macht wach, erregt, ausdauernd, potent, baut Muskeln auf und zersetzt Fett und Kilos regelrecht. In Kamerun nennt man sie „Anlasser“. Denn diese Nuss ist ein stark erregendes Mittel, wirkt stimulierend und kann ein bestimmtes „High“ erzeugen.Den Yohimbe-Baum findet man in Westafrika (Kamerun, Kongogebiet). Er ist immergrün und wird bis zu 30 Meter hoch. Die Rinde dieses Baums, die den Wirkstoff Yohimbin (ein Alkaloid) enthält, wird als Aphrodisiakum verwendet und ist in vielen Potenzmitteln enthalten. Die Rinde hat einen doppelten Wirkmechanismus: einerseits wirkt sie auf das zentrale Nervensystem, andererseits hat sie eine lokale Wirkung direkt auf das Genitalgewebe. Sie wirkt äußerst effektiv, besonders bei psychisch verursachten Potenzstörungen. Sie fördert die Durchblutung, die Vagina wird feuchter und der ganze Vaginalbereich empfindsamer. Gleichzeitig verbessert Yohimbe die Orgasmusfähigkeit.So viel zu einigen tollen Superfoods, die du auch in Deutschland in Asia- und Afro-Shops erhalten kannst. Diese sieben Lebensmittel sind aber natürlich noch lange nicht alles, das Afrika zu bieten hat. Dennoch geben sie einen perfekten ersten Einblick, was eine afrikanisch inspirierte Ernährung alles mit deinem Körper machen kann: Dein Immunsystem wird gestärkt, du wirst gesünder, glücklicher und zufriedener.Wenn du dich noch mehr für afrikanisch inspirierte Ernährung und seine Effekte interessierst, und mehr über die Superfoods erfahren möchtest, wir verlegen hilfreiche Ratgeber.