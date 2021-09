Wahl Ergebnisse: Bundestagswahl 2021 // 27.09.2021

Sonntag war die Wahl und nun gibt es die Ergebnisse!



Was heißt dies also?

Nach wochenlangen Spekulationen kennen wir endlich die Wahlergebnisse, und wer nach dieser Wahl nun in unserem Bundestag sitzt.Die Zahlen (laut dem Stand vom Schreiben dieses Beitrags) sehen so aus. Die stärkste bis zur schwächsten von oben nach unten:SPD 25,7 %, welches 5,2 % mehr als der letzten Wahl in 2017 ist.UNION 24,1 %. Sie verloren 8,8 %, ein heftiger Schlag gegen die CDU spezifisch.Grüne 14,8 %. 5,9 % mehr als bei der letzten Wahl.FDP 11,5 %. 0,8 % mehr.AFD 10,3 %. Sie verloren 2,3 %.LINKE 4,9 %. Sie verloren 4,3 %Sonstige Parteien nehmen 8,7 % ein, und hatten einen Anstieg von 3,7 % seit der letzten Wahl.Die CDU in der Union wurde diese Wahl von ihrem Thron der stärksten Partei im Bundestag zum zweiten Platz degradiert, während die SPD sie überholen und die Grünen weiterhin wachsen als die drittstärkste Partei. Während es also keinen immensen Wandel an der Spitze des Bundestages gab, wenn man nur auf die Parteien blickt, könnte es aber trotzdem interessant werden.Vor allem, sobald die Koalitionen bekannt gegeben werden.Mögliche Koalitionen:Kenia (SPD, Union, Grüne)Ampel (SPD, Grüne, FDP)Rot-Schwarz (SPD, Union)Rot-grün (SPD, Grüne)Deutschland (SPD, Union, FDP)Jamaika (Union, Grüne, FDP)Rot-grün-rot (SPD, Grüne, Linke)Schwarz-grün (Union Grüne)Interessanterweise sind rot-grün und schwarz grün eher unwahrscheinlicher, da es zwei Parteien alleine es nicht schaffen die Mehrheit im Bundestag zu bekommen. Die einzige zwei Parteien Koalition, die es könnte, wäre schwarz-rot, und die SPD hatte vor einiger Zeit schon angedeutet, sie würden ungern noch einmal eine Koalition mit der Union eingehen.Rot-grün-rot ist die einzige drei Parteien Koalition, welche nicht für die Mehrheit im Bundestag sorgt, sie ist aber sehr nah dran, und somit gibt es kaum Unterschied. Trotz allem kann man sich vorstellen, die Parteien wollen lieber eine Koalition gründen, wo sie sicher sind sie bekommen die Mehrheit.Jetzt heißt es also abwarten und schauen wie sich die Dinge weiterentwickeln. Diese Wahl war aber sehr spannend.