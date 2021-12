Querdenker-Demonstrationen – eine kurze Zusammenfassung

Was bedeutet „Querdenker“ eigentlich?

„Anhänger, Sympathisant der politischen Bewegung „Querdenken“, die sich insbesondere gegen staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie, gegen Impfungen u. Ä. richtet (und dabei auch Verschwörungserzählungen verbreitet)“

Die Gefahren der Querdenker-Bewegung

Antisemitismus – Die Relativierung des Holocaust

Der Duden definiert den Begriff wie folgt: https://www.duden.de/rechtschreibung/Querdenker , gesehen am 13.12.2021).Die Proteste gegen Schutzmaßnahmen zur COVID-19-Pandemie in Deutschland begannen im März 2020. Teilweise werden Querdenker von deutschen Verfassungsschutzbehörden als rechtsextrem eingestuft. Der Anlass für die Entstehung der sogenannten Querdenker-Bewegung war der „Lockdown“ (ab 18. März 2020), die Kontaktbeschränkungen (22. März) und die Maskenpflicht im ÖPNV (Ende April 2020).An verschiedenen Orten wurden Proteste angemeldet, die zunächst – bei nicht eingehaltenen Corona-Regeln – aufgelöst und verboten wurden. Die Demonstrierenden zweifeln an den Gefahren des COVID-19 und werfen der Regierung geplante Strategien der Kontrolle vor. Immer mehr Leute protestieren in verschiedenen Standorten.Während der Pandemie demonstrierten nicht nur Querdenker. Auch Unternehmer und Arbeitnehmer, darunter Gastronomen, die Touristenbranche, die Veranstaltungsbranche und Pflegeberufe, die von der Pandemie stark betroffen waren, machten auf ihre schwierigen Lagen aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen auf sich aufmerksam.Im August des vergangenen Jahres kam es in Berlin zu mehreren Demonstrationen. Am 29.08.2020 versammelten sich ca. 18 000 Personen in Berlin-Mitte. Die Abstandsregeln und das Maskengebot wurden nicht eingehalten und die Demonstration wurde aufgelöst. Am selben Tag gab es in Berlin eine weitere Demonstration, an der rund 38 000 Menschen teilnahmen.Des Weiteren gingen die Demonstrierenden soweit, dass rund 500 von ihnen die Treppen des Reichstags besetzten.Auch aktuell kommt es immer noch zu Demonstrationen in mehreren Bundesländern. Tausende Menschen gingen am Abend des 13.12.21 auf die Straßen. Außerdem kam es auf einem nicht angemeldeten Protest in Schweinfurt zu Angriffen gegen Polizisten. Dies endete mit einer Bewährungsstrafe für zwei Männer.Immer wieder werden auf Demonstrationen von Querdenkern die Maßnahmen der Pandemie mit dem NS-Terror verglichen und gar gleichgesetzt. Nicht wenige Querdenker bezeichnen sich als „Juden von heute“ und tragen gelbe Davidsterne mit dem Wort „umgeimpft“ drauf. Es werden Vergleiche zu den im 3. Reich verfolgten Sophie Scholl und Anne Frank gemacht. Darauf reagiert Außenminister Heiko Maas mit folgendem Tweet auf diesen Vergleich:„Wer sich heute mit Sophie Scholl o Anne Frank vergleicht,verhöhnt den Mut, den es brauchte,Haltung gegen Nazis zu zeigen. Das verharmlost den Holocaust und zeigt eine unerträgliche Geschichtsvergessenheit. Nichts verbindet Coronaproteste mit Widerstandskämpfer*Innen. Nichts!“ https://twitter.com/heikomaas/status/1330460397032366082?lang=ta , gesehen am 14.12.21)Eigne dir die Informationen selbst an!Miterhältlich:… und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen