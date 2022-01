Omikron Variante – was bedeutet das jetzt für uns?

Nach zwei Jahren Leben mit Corona-Virus, ist es immer noch nicht vorbei und sieht auch nicht danach aus. Stadtdessen gesellen sich immer wieder neue Varianten des Corona Virus dazu: erstmal war die Delta Variante und jetzt zusätzlich die Omikron Variante.

Was ist Omikron?



Seit November 2021 ist eine neue Coronavirus-Variante bekannt, vor der selbst Geimpfte und Genesene keinen optimalen Schutz haben: Omikron. Von der WHO wurde die Mutante als „besorgniserregend" klassifiziert. Auch in Deutschland hatten wir bereits Omikron Fälle.Laut Experten soll die Omikron Variante viel ansteckender sein und verbreitet sich sehr schnell. Woher die Omikron Variante stammt, fragen wir uns alle. Es gibt Vermutungen aber nichts mehr.Für die Wissenschaft ist das plötzliche Auftauchen dieser hochansteckenden Omikron-Variante hochinteressant, weil sie nicht etwa nur eine Weiterentwicklung vorheriger Varianten ist, sondern offenbar vor oder parallel zu Alpha, Beta, Gamma und Delta entstanden ist.Experten raten weiterhin auf Hygienemaßnahmen zu achten.Wie können wir uns aber wirklich schützen?Steht ein weiterer Lockdown bevor?Was können wir erwarten?Omikron Variante – was bedeutet das für uns jetzt?Womit haben wir wirklich zu tun?Sicherlich stellt sich jeder diese Fragen, was in dieser Situation verständlich ist.Folgende Fragen werden unter anderem beantwortet:– Kann ich mich durch Küssen, Sex, Streicheln, durch Bettwäsche, Handtücher, Gemüse, Obst, Pakete, Briefe, Geld infizieren?– Wie viele Tage bleibt das Virus an Türklingel, PC-Tastatur, Glas, Münzen oder anderen Oberflächen infektiös?– Wie soll ich mich, mein Kind und den Nächsten schützen?– Kann ich meinen Hund oder Katze infizieren?– Kann ich meine Katze und diese dann andere Tiere infizieren? Muss mein Haustier auch in Quarantäne?– Welche Rolle spielt die Ernährung, die wie so oft nicht zur Sprache gebracht wird?