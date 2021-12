Jahresrückblick: Corona im Jahr 2021

Frühjahr

Sommer

Herbst

Winter

Das Corona-Jahr 2021

Zum Autor:



2021 begann, wie 2020 endete: Mit einem Lockdown. Schulen und Kitas wurden vorübergehend geschlossen. In Corona-Brennpunkten (mit einer Inzidenz von über 200) war ein 15km Radius einzuhalten. Dort durfte man sich auch nur noch mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts treffen. Die WHO erteilte demBiontech/Pfizer eine Notfallzulassung. Auch der Impfstoff Astrazeneca wurde noch zugelassen.Im März öffneten diewieder, der Ansturm war riesig. Der Impfstoff Johnson & Johnson wurde von der EU-Kommission zugelassen. Es wurde die sogenannte Osterruhe vereinbart, Donnerstag und Samstag sollten Ruhetage werden. Angela Merkel erntete massive Kritik, woraufhin sie die Beschlüsse zurückzog. Im April impften auch vielemit begrenzter Impfdosen-Anzahl. Außerdem gab es eine Verschärfung des: Personen unter 60 mit Astrazeneca-Erstimpfung sollten ihre zweite Impfung mit Biontech/Pfizer oder Moderna bekommen. In Sachsen/Thüringen gab es Polizei-Einsätze bei. Es lag erstmals ein Entwurf zu mehr Freiheiten für Geimpfte vor. Laut Jens Spahn waren Mitte Mai knapp 37% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft.Ab dem 7. Juni wurde dieaufgehoben, es konnten sich nun alle impfen lassen, die wollten. Am 8. Juni verlautete Jens Spahn, 46% der Bevölkerung habe eine Erstimpfung. Es kam nun dieauf den Markt. In Großbritannien machte diedie Runde, auch Russland und Portugal wurden zum Virus-Variantengebiet.Anfang Juli empfahl das RKI eine Impfquote von mind. 85% durch die Delta-Variante. Biontech/Pfizer sprachen davon, dass Auffrischimpfungen binnen 6-12 Monaten nötig wird. Die Inzidenz sank, gleichzeitig ereignete sich jedoch auch eine Katastrophe:durch Starkregen in NRW und Rheinland-Pfalz erschütterten zahlreiche Menschen und verstärkten die Angst vor neuen Ansteckungen.Kanzleramtschef Helge Braun stieß eine Debatte über Einschränkungen für Nicht-Geimpfte an. Eine Impfpflicht wurde ausgeschlossen. Ab Ende Juli galt eine Testpflicht für(3G: geimpft/getestet/genesen). Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sollten ein Impfangebot bekommen. Ende August trat diebei einer Inzidenz über 35 in Innenräumen wie Friseur oder Restaurant in Kraft.Mitte September beschlossen immer mehr Bundesländer, in ihren Einrichtungen und Veranstaltungen dieeinzuführen. Anfang Oktober stand fest: Über 5 Millionen Menschen sind weltweit durch Corona gestorben. Ab dem 11. Oktober warennicht mehr kostenlos. Die Regierung bewarb die Booster-Impfungen. Laut dem Glücksatlas war dieder Deutschen auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Die Inzidenz stieg in Deutschland Ende Oktober wieder auf einenAm 11. November startete der, beispielsweise in Köln. Dort wurden enorme Zahlen durch Ansteckungen verzeichnet. Ab dem 13. November war es wieder möglich, kostenfreie Schnelltests zu machen. Ende November waren dann neue Beschlüsse zu verzeichnen: Dieund die. Angestellte sollten von zu Hause aus arbeiten können, nur im Ausnahmefall sollten sie mit 3G vor Ort sein.Eine neue Corona-Variante gesellte sich hinzu:. Corona-Impfungen für Kinder (5-11 J.) wurden empfohlen, Pfizer/Biontech stellte das Kindervakzin bereit. Um bereits volle Krankenhäuser zu entlasten, wurde Mitte Dezember daserteilt, da es immer wieder zu Unfällen durch Knallkörper kommt.Die Omikron-Variante machte vielen europäischen Ländern zu schaffen. In Deutschland wurdenbeschlossen: Die(geimpft/genesen) gilt von da an in Läden, Kinos und Gaststätten. Unter anderem in Mitteldeutschland gab es erneut Proteste gegen Corona-Regeln. Über diewurde seit Ende November debattiert, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitssektor, die ab Mitte März 2022 gelten soll, wurde bereits beschlossen.Noch im Sommer hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, was die zweite Hälfte von 2021 bringen würde. Noch im Sommer hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, was die zweite Hälfte von 2021 bringen würde. Das Auftauchen von neuen Virus-Varianten, Impfungen, die doch nicht so lange halten und Debatten über eine allgemeine Impfpflicht … Wer stellt sich das schon vor?Tatsächlich hat unser Autor Dantse Dantse bereits viele Geschehnisse vorausgesagt. In seinem Buch beschreibt er, welche Auswirkungen Corona auf die Gesellschaft und den Menschen haben wird. Er war bereits vergangenes Jahr davon überzeugt, dass es beispielsweise zu Protesten kommen wird, wie sie in diesem Jahr zu beobachten waren. 