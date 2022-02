Der große Schwindel der Pharmakonzerne in den USA

Johnson & Johnson sowie drei Pharmagroßhändler sollen 590 Millionen Dollar zahlen – wegen Schmerzmitteln, die süchtig machen.

Der Weg in die Abhängigkeit führte über Apotheken

Was sagt uns das?

Bei bester Gesundheit

Gesund durch den Mund

Über die Autoren:

590 Millionen Dollar müssen der Pharmakonzern Johnson & Johnson sowie die drei größten Medikamentenhändler in den USA in den nächsten sieben Jahren bezahlen. Die Konzerne wurden dazu verurteilt, weil sie mit ihren Schmerzmitteln zur vielfachen Medikamentenabhängigkeit und Drogen-Epidemie in den USA beigetragen haben.Zwischen 1999 und 2019 sind mehr als 500 000 Amerikaner an Medikamentensucht und Überdosierung gestorben. Die Covid-Pandemie hat die Lage noch verschlimmert. Im vergangenen Jahr starben mehr als 96 000 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums. Das sind mehr als je zuvor.Auch laufen derzeit noch weitere Prozesse. So zum Beispiel gegen die Apothekenketten Walmart, Walgreens und CVS. Diese profitierten davon, dass die Opioide ab Mitte der 1990er auch für geringere Schmerzen zugelassen wurden. So bekommen viele Amerikaner stark süchtig machende Schmerzmittel wie Oxycontin und Duragesic von ihren Ärzten verschrieben. Gibt es kein Rezept mehr, besorgen sie sich die Medikamente auf dem Schwarzmarkt oder steigen auf Heroin oder illegal hergestelltes Fentanyl um.Dies zeigt wieder einmal, wie geldgierig die großen Pharmakonzerne sind, und dass ihnen nichts am Wohlergehen ihrer Kunden liegt.Sie reden uns ein, dass wir für jede Kleinigkeit Medikamente brauchen und ohne sie nicht gesund werden können. Dabei brauchen wir vieles gar nicht, da die Krankheit von alleine weggeht oder auf natürliche Weise geheilt werden kann. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass mindestens 50% der modernen Medikamente von Naturheilmitteln abstammen. Das beweist, dass viele Medikamente durch natürliche Alternativen ersetzt werden können.Außerdem kann vielen Krankheiten durch eine gesunde Ernährung vorgebeugt werden.Der Autor unde Ernährungsexperte Dantse Dantse hat zu diesem Thema viel recherschiert und Selbstversuche durchgeführt. Sein Wissen hat er in zahlreichen Ratgebern niedergeschrieben.So zum Beispiel:Erhältlich bei:Erhältlich bei:Und viele mehr auf indayi.de Tabou B.B. Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Job und Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und viele mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen, leichten und genialen innovativen Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Der Deutsch-Kameruner wohnt in Darmstadt, der deutschen Stadt der Wissenschaften.Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Außerdem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung). Auch ist er Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com , hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten ohne Medikamente zu bekämpfen.Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse DantseEmail: leser@dantse-dantse.comSchriftsteller und Verleger: www.indayi.de

Wissenslehrer: www.mycoacher.jimdo.com Gründer: www.klicklac.de WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.