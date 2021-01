COVID-19 UND CHAOS-POLITIKER: VIELE EMOTIONEN, VIELE MANIPULATION - WENIG VERSTAND: ENTSCHEIDUNGEN, DIE KEINEN SINN MACHEN



Ein Chaos voller Gefahren: Wenn Politiker Experten und Experten Levitenleser werden und unglaubwürdige Entscheidungen treffen, dann boomen Verschwörung und Zweifel der Menschen!







Beispiel 1:



Beispiel 2:

Beispiel 3:

Erfahre mehr in: „Covid-19! Mehr als ein biologischer Kampf“!

Über den Autor:

Über den Verlag:

Corona erfordert viele wichtige Entscheidungen und das Überlegen von Strategien. Einige Entscheidungen sind allerdings nicht besonders nachvollziehbar und bringen die Bürger zum Stutzen. In diesem Artikel sind nur ein paar solcher Beispiele zusammengebracht worden, die zeigen, wie unsere Chaos-Politiker mit Covid-19 umgehen.Nächtliche Ausgangssperre in Bayern von 21 bis 5Ausgangsperre im Winter, in der Zeit, wo Restaurant und Diskos sowieso zu sind, die meisten Kaufhäusern schon geschlossen haben, es so kalt ist, dass niemand um diese Uhrzeit draußen sein will und deswegen auch ohne Ausgangsperre kaum noch Menschen unterwegs sind.Das bedeutet, von 21 bis 5 Uhr im Winter sind Menschen schon daheim, Kontakte draußen sind die Straßen fast leergefegt und das Risiko, sich unterwegs zu infizieren ist praktisch null.Wenn sich Leute infizieren, besteht ein höheres Risiko in privaten Sphären. Dort kommen die Menschen näher in Kontak.Es kommt zu Umarmungen.Abstandsregeln werden nicht eingehalten.Wieso also wird eine Ausgangssperre verhängt?Das ist sinnlos und sehr populistisch. Nur so zu tun, als würden sie sich kümmern und willkürlich Maßnahmen zu verhängen, hilft den Menschen nicht.Die SchuleAlles ist geschlossen, Gastronomien kämpfen um ihre Existenzen, aber die Schulen sind offen. Schüler dürfen sich ohne Abstand und zu großen Teilen ohne Masken auf dem Schulgelände treffen und somit das Virus verbeiten. Auch wenn die Schüler keine Symptome zeigen mögen, muss das noch nichts heißen. Wir alle wissen, dass der Virus gerade deshalb so gefährlich ist, weil er sich nicht direkt zeigt.Gerade in der Schule, wo viele junge Menschen zusammenkommen und die Abstandsregeln vielleicht auch mal nicht ernst genommen werden, ist eine Verbreitung des Virus' wahrscheinlich.Wenn einer dieser jungen Menschen sich also einen Virus eingefangen hat, ist es sehr gut möglich, dass er diesen unter den Schülermassen schnell verbreiten wird. Die Schüler wiederum kommen nach Hause, wo die Infektionskette fortgesetzt wird.Die Öffnung der Schulen ist ein paradoxes Risiko, das, vor allem in Vergleich zu den anderen Maßnahmen, wie der Schließung der Gastronomien, wenig Sinn zu machen scheint.Öffentliche VerkehrsmittelRestaurants müssen auf Tische verzichten, kreativ sein, um den Covid-19-Maßnahmen der Chaos-Politiker gerecht zu werden und teilweise große Mengen an Geld investieren. Sie kämpfen sich durch diese Zeit und müssen von Tag zu Tag bangen, ob ihre Einnahmen wohl noch reichen werden, um sich über Wasser zu halten. Und jetzt müssen sie ganz schließen, eine weitere Probe ihres Durchhaltevermögen.Währenddessen sitzen hunderte Menschen dicht an dicht in Zügen, Bussen, Straßenbahnen. Strömen praktisch Schulter an Schulter aus den Türen der Fahrzeuge, stoßen zusammen, streifen einander.Dieser Unterschied scheint schlichtweg unverständlich. Warum müssen Gastronomien dermaßen verzichten, während sich die Menschen tagtäglich diesen doch viel größeren Risiken aussetzen?Möchtest Du mehr darüber wissen, wie Politiker die Covid-19-Krise händeln? Möchtest du mehr über Covid-19 selbst wissen, was es ist und warum seine Folgen viel größer sind, als wir denken?Erhältlich beiundsowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Folge uns auch aufundCOVID-19! MEHR ALS EIN BIOLOGISCHER KAMPFISBN 978-3-948721-55-8 | Softcover | 19,99 €ISBN 978-3-948721-56-5 | Hardcover | 24,99 €PDF: 4,99€Erschienen am 10.11.2020Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de