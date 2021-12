Corona-Virus: Dantse Dantse offenbart dir die Fakten!

Covid-19, auch bekannt als Corona-Virus, hat uns seit knapp 2 Jahren schon im Griff und ein Ende ist bisher immer noch nicht in Sicht. Trotz einer hohen Impfquote.



Varianten des Virus

Berichterstattung der Medien



Zum Autor:

Ein Grund dafür sind die vielen Varianten des Virus. Immer wieder entwickeln sich neue Mutationen wie die Delta-Variante, die um eine Vielzahl ansteckender ist als das ursprüngliche Virus.Jetzt im November 2021 kam zusätzlich die afrikanische Variante „Omikron" hinzu, die viel besorgniserregender ist als bisher alle andere Varianten. Forscher warnen und meinen, dass eine Impfpflicht nicht ausreicht, um diese zu stoppen. Wird uns das Omikron-Virus nun das langersehnte Weihnachtsfest vermiesen?Jeder von uns wünscht sich, endlich wieder zur Normalität zurück zu kehren. Gibt es diese noch bzw. wird es sie jemals wieder geben, wie wir sie kannten?Medien berichten non-stop über die neuen Virus-Varianten und schüren zusätzlich die Ängste der Bevölkerung. Man weiß gar nicht mehr, wem man trauen kann. Was Lüge ist, was Wahrheit ist, was übertriebene Darstellungen sind. Jeden Tag kommt eine neue Regel dazu. Man blickt einfach nicht mehr durch das ganze Corona-Geschehen. Wird uns das Virus das Weihnachtsfest wieder vermiesen?