Bundestagswahl 2021 // Spruch des Tages 24.09.21

Wie wichtig ist es zu wählen?



In einer Demokratie ist es sehr wichtig zu wählen. Jeder Mensch/Bürger der einen Anspruch hat, in dem Land in dem er lebt, mit zu bestimmen, sollte diese Chance nutzen. Die Bundestagswahl gibt uns die Möglichkeit eine Partei zu wählen, die unsere Interessen vertritt. Dabei ist es sehr wichtig, die Programme der verschiedenen Parteien zu lesen und sich genauestens zu informieren.Welche Interessen vertritt diese Partei?Haben sie das letzte Jahr was bewirkt?Was sind die Prinzipien?Welcher Politiker steckt hinter der Partei?Was bedeutet das für die Gesellschaft?Man sollte sich auf jeden Fall früh genug informieren und die Wahl antreten. Viele Menschen wollen mit Politik nichts zutun haben. Sie denken, dass die Politik ihre Interessen nicht vertritt. Die Politik kann nur funktionieren, wenn Menschen anfangen sich dafür zu interessieren und dies leidenschaftlich machen. Eine Gesellschaft kann nur durch Kommunikation und gegenseitiges Verständnis funktioniere. So ist es auch mit der Politik. Wenn man mit der Regierung unzufrieden ist, kann man das an einer Wahl festmachen und eine andere Partei wählen, die besser regiert. Die Bundestagswahl 2021 ist eine neue Chance für Deutschland. Eine Chance zur Änderung !