Waldbrände in Europa // Spruch des Tages 24.08.21

Welche Länder sind aktuell noch von den Waldbränden betroffen?

Wie hat sich die Situation der entsprechenden Länder gewandelt?

Wie wird es weitergehen?

Auch jetzt noch sind Italien, die Türkei und Griechenland von den Waldbränden betroffen. Bis jetzt hat es keines der Länder geschafft, das Feuer komplett zu besiegen. In Griechenland ist die Situation jedoch immer noch am Schlimmsten.Italiens Waldbrände haben sich größtenteils gelegt, es gibt nur noch einzelne Feuer. Vor allem auf den beiden Inseln Sizilien und Sardinien entspannt sich die Lage immer weiter, Bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es 130 Anzeigen gegen Brandstiftung, da diese als Hauptursache der Brände gilt.In der Türkei waren mittlerweile die Hälfte der Provinzen betroffen. Mittlerweile brennt es nur noch sehr vereinzelt, die Lage hat sich etwas entspannt. Lediglich eine Insel der Türkei hat in den letzten Tagen Probleme bereitet und viele Einsatzkräfte wurden angefordert.In Griechenland ist die Situation immer noch am schlimmsten. Bereits am 13. August waren alle Feuer unter Kontrolle oder gelöscht, dennoch ist die Brandgefahr weiterhin sehr hoch. Vereinzelt gibt es auch noch Feuer in der Nähe von Athen oder auf Euböa. Hier wurde mehr Land verbrannt als in den anderen Länder und es werden immer noch viele Feuerwehrleute benötigt. Zwischendurch kamen sogar deutsche Feuerwehrleute nach Griechenland gefahren, um die griechischen Feuerwehrleute abzulösen.Italien führt zuerst einmal Verfahren gegen 130 Brandstifter, da diese wohl das Hauptproblem der Brände waren.Griechenlands Regierung hingegen will den Zivilschutz vollständig umstrukturieren. So soll mehr Augenmerk auf die Vorkehrungen als auf die Reaktion gelegt werden, damit so eine schlimme Situation gar nicht mehr entsteht. Geschädigte können auf einer Online-Plattform Anträge für eine geldliche Unterstützung sammeln.Über das geplante Vorgehen der Türkei gibt es keine Informationen.