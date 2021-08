Waldbrände in Europa // Spruch des Tages 06.08.21

Viele europäische Länder sind zur Zeit betroffen. Zu den am schlimmsten Betroffenen gehören derzeit Griechenland (inklusive der Inseln), die Türkei und Italien.Die Feuerwehren kommen mit dem Löschen der Brände nicht mehr hinterher, da jedes der betroffenen Länder aktuell mehr als 100 Feuerwehreinsätze pro Tag hat. Die Flammen werden immer höher, überspringen sogar Straßen und Flüsse. Dadurch wird es immer schwieriger die Brände unter Kontrolle zu bekommen. Vergangene Nacht versuchten rund 700 Feuerwehrleute ein Feuer in der Nähe von Athen unter Kontrolle zu bekommen. Auch Löschfahrzeuge und -hubschrauber waren im Einsatz. Mittlerweile sind auch bestimmte historische Denkmäler in Gefahr. Aufgrund der Ausbreitung des Feuers mussten Leute aus ihren Häusern geholt und die Stromversorgung unterbrochen werden. In Italien wurden erst kürzlich drei Brandstifter in Gewahrsam der Polizei genommen. Teilweise sind in allen dieser Länder ganze Flüsse ausgetrocknet.Aktuell ist noch kein Ende der Waldbrände absehbar. Die Temperaturen gehen zwar leicht runter, doch ist von der extremen Hitze so viel ausgetrocknet, dass die geringeren Temperaturen nicht ausreichen, um das Feuer zu bremsen. Wie es weitergeht ist noch unklar. Griechenlands Regierung spricht von einer nie dagewesenen Krise.Wenn du mehr darüber lesen willst, wie es dazu kommt, dass der Mensch durch seine angebliche Intelligenz den Planeten zerstört, dann schau dir das Buch „Vom Homosapiens zum Homostupid“ von Dantse Dantse an!Erhältlich bei:und bei deiner Lieblingbuchhandlung!Der Autor:WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.