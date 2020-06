Tiere sind unglaublich schlau / Spruch des Tages 09. Juni 2020

Tiere sind unglaublich schlau.

Doch welche sind die Intelligentesten von ihnen?Dass Delfine besonders schlau sind, ist weltweit bekannt. Mit ihrer Intelligenz könnten diese Tiere sogar an den Menschen heran reichen, da ihre Hirnstruktur komplizierte Denkvorgänge erlaubt und es ermöglicht, ein Selbstbewusstsein zu erlangen. Zudem können Delfine durch Pfeiflaute miteinander kommunizieren. Diese Laute sind nicht, wie bei uns Menschen, durch die Charakteristik der Stimme definiert, sondern durch die Lautfolge – das ist einmalig im Tierreich.Auch Orang-Utans können miteinander kommunizieren und sind sozial gut organisiert. Sie bilden ihre Kinder aus, unterrichten sie in den alltäglichen Dingen und erziehen sie zur Unabhängigkeit.Elefanten haben ein gutes Gedächtnis und vergessen nichts. Sie sind intelligente Tiere und benutzen Pflanzenbüschel und Zweige, um Fliegen zu vertreiben. Elefanten leben in Herden zusammen und wenn ein Artgenosse stirbt, betrauern die restlichen Tiere seinen Tod und halten sogar Totenwache. Man kennt die Geschichten von Elefanten, die als Rache für ihren getöteten Genossen das ganze Dorf zerstörten, in dem der „Mörder" lebte. Nach der Zerstörung gingen sie wieder zurück in den Wald.Diese Tiere sind Überlebenskünstler. Sie können sich an den Lebensraum der Menschen anpassen, anstatt sich vertreiben zu lassen, und lernen, ihn zu nutzen.Ameisen sollen die intelligentesten Insekten der Welt sein. Sie bilden Städte, in denen Millionen von ihnen leben können und wo alles genauestens organisiert ist. Jede Ameise hat eine gezielte Aufgabe, sei es als Jäger, Sammler, Soldat, Wächter, Beobachter, Ingenieur usw....Und es gibt noch viel mehr schlaue Tiere!