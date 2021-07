Menschen hinter ihren Illusionen // Spruch des Tages 30.07.21

Ohne den modernen Menschen würden der Urwald und die Wälder noch ihre natürliche Größe haben. Viele Tierarten, die verschwunden sind, würden also noch leben. Andere bedrohte Tierarten würden noch heute friedlich leben und genügend Nahrung zur Verfügung haben. Die Luft und Sauerstoffreserven wären noch intakt, die Erderwärmung wäre nicht annähernd so groß.Das Meer, die Flüsse und die Luft wären sauber. Die Tiere könnten sich ungehindert entfalten, Zugang zu ausreichend Nahrung haben, sich natürlich vermehren und sich selbst regulieren.Pflanzen könnten problemlos gedeihen und ihre Aufgabe effektiv erfüllen.Es gäbe keine Chemikalien, kein Plastik, kein Metall, keine künstlichen Medikamente, keine Industrie, keine Autos, keine Flugzeuge und keine Schiffe, die die Umwelt (Luft, Boden, Meer, Flüsse) vergiften.Atomkatastrophen, Krieg, Rassismus, Sklaverei, Kolonialismus, Terrorismus, Hass, Perversitäten, Kulte des Bösen usw. würden ohne den Menschen alle nicht existieren.Es gibt nichts, aber wirklich gar nichts vom Menschen Erschaffenes, das der Welt etwas Positives gebracht hätte. Es gibt nichts, aber wirklich gar nichts vom Menschen Erschaffenes, das nötig gewesen wäre, um die Welt vorwärts zu bringen. Wegen des Menschen steht die Welt im Gegenteil am Abgrund. Deswegen ist das Eintreffen der biblischen Vorhersage vom Ende der Welt nur eine Frage der Zeit, wenn man sieht, welche Masse der Zerstörung den Menschen zur Last gelegt wird, und mit welcher Energie sie diese Zerstörung vorantreiben.Gott hat wieder einmal Recht gehabt, aber ich frage mich nur, warum er diese unnötigen Wesen erschuf, die ihn am Ende sogar selbst bekämpfen.Erhältlich auf indayi.de und bei deiner Lieblingsbuchhandlung!WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Folge uns auch bei Instagram und Facebook