Löwin nimmt Antilopenbaby auf/Spruch des Tages 13. Dezember 2019

Solche Geschichten begegnen einem im Tierreich häufiger als man erwartet. Immer wieder übernehmen einzelne Individuen die Verantwortung für ein kleineres, hilfloses Tier – und das Arten übergreifend! Sie adoptieren das Junge, als wäre es ihr eigenes.Hier noch einige dieser Adoptionsverfahren:Eine Katze namens Hiroko adoptierte nach dem Tod ihrer drei Kätzchen Küken.Ein kleines Eichhörnchen wurde von der Katze „Sugar“ ernährt.In Neuseeland sah man, wie eine Kuh Lämmern Milch gabAuf einem Bauernhof in Iowa in den Vereinigten Staaten, sah man ein Huhn und eine Gans drei Entenküken adoptierenEin Kaninchen hat einen ganzen Wurf Kätzchen erzogen, der von seiner Mutter verlassen worden war.Und natürlich nicht zu vergessen: Mogli! 😉Wir wünschen euch einen glücklichen Freitag und einen guten & baldigen Start in das Wochenende.Dantse Dantse aus: „Tiere extrem! Der Sammelband: Gejagt von einer Grünen Mamba! Plötzlich einem Gorilla gegenüber!“WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.