Die seltsamsten Tiere der Welt - Tiere extrem

Das spannungsreiche Buch der gefährlichen, giftigen und faszinierenden Tiere mit interessantem Wissensquiz für kluge Köpfe!



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



Auszug aus dem Buch:

Mehr zur Tierwelt erfährst du in diesem Buch.

Welche Tierarten trinken Blut?Fressen Hyänen Menschen?Nutzen Tiere Werkzeuge?Welche Tiere können weinen?Können Tiere rechnen?Unterscheiden Affen zwischen Mädchen- und Jungenspielzeug?Spannende Geschichten über die erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere werden in diesem Buch erzählt!Abenteuerliches aus dem Dschungel Kameruns!Nicht alltägliche Tiergeschichten! – Denn Tiere können viel mehr als du denkst!Normalerweise sind Tiere keine Menschenfresser. Aber wenn Raubkatzen, Krokodile, große Schlangen und Haie alt oder krank werden, ist es ihnen erstmals nicht mehr möglich ihre eigentliche Beute fangen. Abgesehen davon, wenn der Mensch sie immer mehr bedrängt, in ihre natürlichen Gebiete eindringt und die eigentliche Beute ausrottet, entwickeln sie sich zu Menschenfressern. Aus dem einzigen Grund: Sie haben nichts anderes mehr, das sie fressen können. Manche Raubtiere spezialisieren sich sogar ausschließlich auf Menschenfleisch.Teste dein Wissen im großen Kuriositäten-Quiz! Lies Spannende Geschichten und Fakten über die giftigsten und gefährlichsten Tiere der Welt. Lerne ihre erstaunlichen Fähigkeiten kennen und lass dich beeindrucken von den abenteuerlichen Begegnungen. Gelebt hat diese Begegnungen der Autor Dantse Dantse als kleines Kind im Dschungel Kameruns. Denn dieser wimmelt nur so von wilden und gefährlichen Tieren!Alles erzählt durch über 180 tolle Fotos auf 220 Seiten A5!Das Buch gibt es hier:Das komplette Buch kannst du direkt bei indayi.de KAUFEN. Sowie auf Amazon. Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Folge uns auch auf Instagram und Facebook! Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.