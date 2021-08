Die giftigsten und gefährlichsten Tiere der Welt

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Erstaunliche Geschichten über die spannenden Fähigkeiten der TiereDie spannungsreiche und reich bebilderte Buchreihe über die gefährliche, giftige und faszinierende Tierwelt!Wetten, dass du nicht weißt…ob die Zunge einer Giraffe so lang ist, dass sie sich damit ihre Ohren putzen kann?dass Schlangen Ohren haben?ob alle Landtiere springen können?Teste dein Wissen im großen Kuriositäten-Quiz und lies dann über die giftigen, lustigen, gefährlichen und faszinierenden Fähigkeiten der Tiere und lass dich beindrucken, was ein kleines Kind (der Autor selbst) mit gefährlichen Tieren mitten im Dschungel von Afrika erlebt hat!Kann eine Schlange einen Menschen jagen?Können eine Schlange und eine Ratte Freunde sein?Wie atmen Tiere unter Wasser?Gibt es Tiere, die nie schlafen?Welches ist das giftigste Tier?Kann ein Tier ein Arzt, Architekt, Richter, Mathematiker und Handwerker sein?Welches Tier frisst Menschen und trinken Blut?Gibt es ein Tier, das lebt, obwohl der Kopf ab ist?Welches Tier adoptieren fremdartige Tiere?Welcher Vogel kann ohne Pause über ein halbes Jahr fliegen?Welche Tierweibchen können ohne Männchen schwanger werden?Welche Tiere trinken kein Wasser?Antworten auf diese Fragen und noch viele, viele andere findest du zusammen mit spannenden und erstaunlichen Geschichten in diesem Buch.Erhältlich bei:und in der Buchhandlung deines Vertrauens!Folge uns auch auf Instagram und Facebook WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen sowie dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.