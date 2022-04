Wie veröffentliche ich ein Buch?: Hinter den Kulissen

Wir zeigen es dir. Heute lässt indayi dich hinter die Kulissen schauen! Wie kannst du ein Buch veröffentlichen?

Auf geht’s zum Veröffentlichen.

Ein Selbstverlag zum Veröffentlichen eines Buches kann am Anfang sehr schwer sein. Daher ist ein Buchverlag für viele einfacher.

Aber auch das Aussehen deines Buches muss stimmen.

Möchtest du dein Buch veröffentlichen? Indayi wartet auf dich!

Sofern du dein Buch zum Veröffentlichen schon fertig geschrieben hast, oder wenigstens einen ersten Entwurf bereit hast, solltest du unbedingt Testleser dein Werk zur Korrektur und Kontrolle lesen lassen. Zwar kannst du dein Buch selbst lektorieren und Freunde und Bekannte um Hilfe beten, dennoch kann ein professionelles Lektorat von großem Nutzen sein. Das Lektoratsteam hilft dir dabei, Rechtschreib- und Grammatikfehler zu entdecken, aber auch die Handlung deines Buches nach Logikfehlern zu untersuchen, bevor dein Buch veröffentlicht wird.Hast du dann endlich dein Manuskript fertig und lektoriert, hast du mehrere Möglichkeiten zur Veröffentlichung deines Buches.Entweder veröffentlichst du im Selbstverlag in dem du dir deine eigene ISBN, also die sogenannte „International Standard Book Number“ oder auf Deutsch „Internationale Standardbuchnummer“, oder du veröffentlichst dein Buch in einem Buchverlag.Ein Verlagslektor liest sich dein Buch durch und fängt dann es zu überarbeiten. Ist das Buch fertig lektoriert, folgt der nächste Schritt in der Herstellung und der Setzerei. Dein Buch wird hier gesetzt, d.h. Seitenangaben, Absätze, und Überschriften werden geregelt. Du musst bei der Veröffentlichung deines Buches in einem Verlag, mit großen Veränderungen deines Werkes bis hin zu Kürzungen rechnen, da das Lektorat und später auch die Herstellung, dein Buch vor der Veröffentlichung auf Fehler und Mäkel untersucht und diese dann verbessert.Während all dies passiert, wird dein Buch vor der Veröffentlichung auch visuell vorbereitet. Das Cover und mögliche Illustrationen werden vom Verlag durch Lektoren und der Marketing-Abteilung ausgewählt. Dein Buch wird optimal zur Veröffentlichung hergestellt.Indayi ist immer auf der Suche nach neuen Autoren, die ihre Bücher für alle Menschen zum Lesen veröffentlichen wollen. Falls du ein Manuskript besitzt, von dem du meinst, dass es die Welt zu Lesen verdient, dann kontaktiere uns!