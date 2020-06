Wer raubt uns unsere Energie?/ Spruch des Tages 23. Juni 2020

Energieaustausch

Die Begegnung zwischen Menschen führt stets zu einem Austausch von Energie. Entweder gewinnt man durch den Kontakt an Energie oder man fühlt sich danach völlig kraftlos. Gerade diese Menschen, die uns die Kraft nehmen, sind Energievampire. Dabei unterscheidet der Autor Energievampire, die unbewusst handeln, von solchen, die es bewusst und absichtlich machen.Alle Menschen können Energievampire sein. Auch solche, die uns nahe stehen, wie Verwandte, Freunde und Bekannte. Sie lenken uns mit ihrem Verhalten und Worten von unserer eigenen vitalen Energie ab.Um uns vor ihnen schützen zu können, müssen wir jedoch erst einmal wissen, wie wir sie erkennen.• Es geht ihnen umso besser, je schlechter es dir geht. Deswegen tun sie alles, damit es dir schlecht geht• Sie wollen etwas von dir und zwar immer sofort• Deine Aufmerksamkeit wird erzwungen, indem sie laut oder sehr schwach sprechen• Sie sprechen nur über sich selbst, von ihren Ideen, von dem, was mit ihnen geschieht, was sie so machen bis in unbedeutendsten Einzelheiten, und zwingen dich, zuzuhören• Über dich stellen sie kaum Fragen• In einer Gruppe monopolisieren sie die Konversation• Sie stellen sich als Opfer dar, beklagen sich über alles und jeden, bemitleiden sich ständig selbst und zwingen zu Empathie, zu Mitgefühl, zu Mitleid• Energievampire sind kalt und distanziert, was dich ständig fordert• Sie manipulieren• Dabei nehmen sie nur und geben nie• Sie geben dir ständig und zu viel und im Gegenzug nehmen sie kaum Hilfe von dir. Sie wollen dir immer helfen, auch wenn du um keine Hilfe gebeten hast. Du bleibst somit abhängig von ihnen• Energievampire erzählen dir immer nur negative Geschichten, melden sich nur mit negativen Geschichten• Sie sind in deinem Beisein immer schlecht gelaunt und jammerig• Du bekommst von ihnen nie Lob, aber dafür ständig Kritik. Sie finden an allem was du tust etwas zu meckern• Sie loben dich zu sehr, auch wenn es offensichtlich ist, dass du kein Lob verdient hast. Das sind Schmeicheleien• Wie ein kleines Kind behandeln sie dich und bestätigen mit zu übertriebener Fürsorge deine Schwäche und Unfähigkeit• Sie machen dir ständig Vorwürfe und beschimpfen dich• Energievampire freuen sich nicht, wenn es dir gut geht oder wenn du glücklich bist• Sie machen dich verantwortlich für ihre eigenen Fehler• Energievampire lassen sich von dir betreuen, sie leben auf deine Kosten• Sie nutzen dich aus• Permanent kratzen sie an deinem Selbstbewusstsein und tun alles, damit du an dir zweifelst und Angst hast• Ständig reden sie nur über ihre Probleme und fragen dich gar nicht, wie es dir geht. Deine Probleme sind ihnen egal• Bist du mit ihnen zusammen, kosten sie dich wahnsinnig viel Kraft. Die Symptome reichen von Kopfschmerz bis Übelkeit und kaum sind diese Menschen weg, geht alles besser (vor allem im Beruflichen)• Nach der Begegnung mit ihnen bekommst du sofort negative destruktive Gedanken und es geht dir schlecht. Du bist müde und schlecht gelaunt• Sie haben ein feines Gespür dafür, wann es dir gut geht, kommen dann mit ihren Problemen oder suchen genau in diesem Moment Streit mit dir, um danach so zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Das bedeutet, dass du viel Energie hast, wenn sie nicht da sind, aber nach einem Treffen mit ihnen bist du müde, kraftlos, antriebslos, schlecht gelaunt usw. Du bist ausgesaugt worden