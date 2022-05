Unsere neuen Bücher: Jetzt erhältlich!

Wir sind dankbar…

Die neuen Bücher unseres Verlages

“Die Weißen Stillen Killer” von Dantse Dantse

“Milk und Hot Chocolat” von Lina Emanuel

“Bitam oder wie Satan Gott verspottete” von Dantse Dantse

“Reggae Love – Liebe auf afrikanisch: Tausend Wege aus Afrika (Band 3)- “I love you Baby” hat viele Bedeutungen – Die Quadratur der Schwarz-Weiß-Liebe” Neu von Dantse Dantse

“Ich bin mir sicher, sie ist eine deutsche Frau: Heuchelei, Ungerechtigkeiten, Vorurteile, Unfreiheit” von Dantse Dantse

“Lieber Neger als Schwarzer: Die Kreation einer minderwertigen Rasse durch Weiße” von Dantse Dantse

“Afriropa – Ein starkes Europa wird es ohne Afrika nicht geben” von Rostand Chouatat Dantse

“Make Love To Your Vagina: Mehr als nur Lust- und Gebärmaschine” von Dantse Dantse

“Honigdachs-Strategie: Die Methode Jesus für außergewöhnliche Erfolge – Die unübertrefflichen Gesetze, um große Ziele in Wissenschaft, Geschäft, Beruf, Familie, Sport gesund und glücklich zu erreichen” von Dantse Dantse

Sie sind weiß, sehen unschuldig und lecker aus und bringen Krankheit den Tod: Zucker, Milch, Weißmehl, Salz Wie sie Krebs, Diabetes, Herzinfarkt, Darmkrankheiten, Depression, Impotenz, Unfruchtbarkeit u.v.m. verursachen und alles in uns zerstören-für ein Leben voller Leiden und Medikamente – sie verändern dein Wesen & dein Verhalten. Dantse erweitert dein Wissen und bereichert dich mit sehr vielen neuen Informationen und mit exklusiven Erkenntnissen über Stoffe und Lebensmittel, wie selten ein Autor zuvor. Ein Handbuch für jede Frau und jeden Mann, damit du selbst weitersuchst und verstehst, wie sehr das, was du isst, deine Gesundheit bestimmt. Diese Mischung aus eigener Erfahrung, Wissenschaft und Kenntnissen aus Afrika macht dieses Buch zu einem perfekten Einstieg in ein gesundes Leben. Diese Mischung aus eigener Erfahrung, Wissenschaft und Kenntnissen aus Afrika macht dieses Buch zu einem perfekten Einstieg in ein gesundes Leben.Es wird heiß!Mathilda lebt gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund Andy in einem kleinen Dorf in Bayern. Sie hat alles, was man sich wünschen kann: ein wunderschönes Haus, einen Job, den sie liebt, einen Partner, der sie unterstützt, eine beste Freundin, die ihr immerzu beisteht. Auf dem Weg zu einem Arbeitsmeeting in Bayreuth lernt Mathilda Fallou kennen. Fallou ist Tanzlehrer und Mathildas wachgewordener Traum in Schwarz. Die Chemie zwischen den beiden ist schon in den ersten Minuten intensiv. Es folgen private Tanzstunden und eine heiße und lebenserweckende Affäre.In dem neuen Roman von Dantse Dantse wird die Geschichte von Bitam erzählt, einem Mann, dem Gottes Versprechen zu lange dauert, mit Hilfe Satans aber alles bekommt was er will. Er wird der reichste und mächtigste Mensch der Welt und zerbricht schließlich an den Bedingungen, die Satan erst viel später deutlich macht für sein Reichtum und Ruhm und die für Bitam nicht durchführbar sind. Bitam wird zum Objekt, mit dem Satan Gott verspottet, lächerlich macht und zeigt, dass der Mensch lieber zu ihm kommt für Reichtum und Ruhm und alles dafür tut, alle Werte über Board wirft, tötet oder stiehlt. Die Geschichte zeugt von scharfen Beobachtungen und tiefschürfenden Erkenntnissen nicht nur zur menschlichen Psyche, sondern auch und vor allem zu unserer Konsumgesellschaft. Der Roman erzählt die Geschichte einer Gesellschaft, die durch Geld und Ruhm motiviert ist, von Social Media und Volkskrankheiten bestimmt ist und der der Weg in ein Sorgenfreieres Leben so scheinbar versperrt ist. Dantse Dantse erkennt den Ausweg aber ganz deutlich und teilt ihn mit seinen Leser:innen.Feuer trifft auf Eis: Telenovela-Liebe wird Alltag-Realität-Liebe in Deutschland -Die perfide Umsetzung von Johnnys Plan – von Dantse DantseDieser neue Roman beruht auf einer wahren Begebenheit. Um mit seiner Familie nach Europa zu kommen, entwickelt der verheiratete Johnny, Vater von zwei Kindern, einen perfiden Plan, der weltweit seinesgleichen sucht: Eine weiße Frau, die „Frau Visum“ muss her! Aber er hat die Wahl zwischen drei weißen Frauen. Die auserwählte muss er dazu bekommen, ihn zu heiraten, damit er ausreisen kann. Seine jetzige Frau gibt er als seine Schwester und seine Kinder als seine Neffen und Nichten aus. Mit seiner weißen Frau in Europa angekommen, will er seine „Schwester“ und ihre Kinder nachholen. Der erste Teil des Plans geht auf: Er ist in Europa. Doch wie kann er seine „Schwester“ zu sich holen? Der findige Johnny entwickelt den zweiten Teil des Plans. Die Lösung findet er in dem Bruder seiner neuen weißen Frau, dem er so lange von seiner „Schwester“ vorschwärmt, bis dieser nach Kamerun reist, sich in sie verliebt, sie heiratet und mit nach Europa bringt. Dann leben alle vier mit den Kindern in einem gemeinsamen Familienhaus – eine Ménage à quatre, von der die beiden deutschen Geschwister nichts ahnen, bis der dritte Teil von Johnnys Plan Gestalt annimmt. Es ist manchmal sehr schmerzhaft, wenn Telenovela-Liebe vorbei ist und die Realität der Alltagsliebe eintritt. Dieser Trilogie-Roman schafft es wie selten ein Buch zuvor, die Leser:innen ganz tief in eine magische afrikanische Welt voller Abenteuer eintauchen zu lassen, in eine fremde, fast mystische, Kultur, mit ihrer Leichtigkeit des Lebens und ihren vielen, hilfreichen Weisheiten. Eine Welt, in der die Uhren in eine andere Richtung laufen und dennoch alle vorwärtskommen.Sozialkritische Text-Gedichte zum Nachdenken und zur Veränderung über die Gesellschaft, Politik und über sich selbst – von Dantse DantseNiemand bleibt unberührt: Diese Gedichte werden dich beschäftigen. Diese Texte werden dich dazu bringen, über deinen Sinn in dieser Welt nachzudenken und sie werden Mut geben, sich zu verändern und zu heilen. Mit den Titeln wie beispielsweise „Wann wirst du damit aufhören, Menschen, die dich unterdrücken, weiterhin anzulächeln? macht Dantse Dantse einen weiteren Schritt in seiner einzigartigen Art, die Probleme der Gesellschaft zu beschreiben. Die Heuchelei „anständiger“ Menschen“, zunehmend erschwerte Meinungsfreiheit, soziale Ungerechtigkeiten, Druck, Angst und gesellschaftliche Vorschriften über Liebe, Werte, Demokratie oder eine Politik, die Menschen immer weniger berücksichtigt, sind nur einige der Themen, mit denen sich der Autor Dantse Dantse in diesem sozialkritischen Gedichtband auseinandersetzt. Mit Hilfe von Lyrik berichtet er als Migrant aus Kamerun über verschiedene Erfahrungen von Menschen mit Themen wie Rassismus, Bevormundung, Klassenunterschiede, Toleranz, Liebe und Schönheitsideale und hält der Gesellschaft den Spiegel vor.Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbild und die Weißen erschufen die Schwarzen nach ihrer Vorstellung: Das stille und vielleicht größte Verbrechen aller Zeiten war es, Menschen schwarz zu nennen – von Dantse Dantsein diesem Buch beweist Dantse Dantse, dass Menschen, die die weißen Eminenten eigenständig ohne deren Zustimmung Schwarze genannt haben, deren Schöpfung sind und wie das Wort Schwarz in den Menschen wirkt, seien sie Schwarz oder Weiß, und wie es maßgeblich ihr Selbstbild und gegenseitiges Verhältnis, Verständnis, ihre Wahrnehmungen diktiert, ohne dass es ihnen bewusst ist. Dieses Buch entschlüsselt den Code, mit dem Menschen, die man heute Afrikaner, Afro-Nachkommen oder andere Menschen mit dunkler Hautfarbe nennt, verdammt sind. Wie Weiße durch ein anscheinend harmloses Wort eine Ethnie komplett außer Gefecht setzten und sie dazu bringen, sich selbst zu sabotieren und zu verfluchen. Ein perfider, aber sehr intelligenter Coup.Neue Perspektiven und Lösungen für eine gelungene und schicksalhafte Wirtschaftskooperation zwischen Afrika und Europa – von Rostand Chouatat DantseRostand Chouatat Dantse ist Experte in afro-europäischer Wirtschaft, Wirtschaftsgeschichte und Kultur. Er ist auch Inhaber der Firma Business Eaglewings to Africa, die gegründet wurde, um die Geschäftswelt der beiden Kontinente beratend zu verbinden. Dieses Buch, das ein Ergebnis seiner Vorträge, Beratungen und Untersuchungen und daraus resultierender Expertise ist, wird den Lesenden neue Perspektiven eröffnen und deren Fokus aus der Fixierung der mittlerweile salonfähig gewordenen Vor- und Fehlurteile befreien. Ziel ist eine neue Welle von europäischen Pionnier:innen, Investor:innen und Geschäftsleuten auf dem Kontinent der unendlichen Möglichkeiten, Inspirationen, neuen Eindrücke, und ja, auch Abenteuer. Frei vom dunklen Staub über diesem reichen Kontinent wird die Weltkarte einen im Grunde völlig unbekannt gebliebenen Erdteil offenbaren und ab jetzt die Neugier erwecken: Afrika lädt die europäische Geschäftswelt auf neue Entdeckungsreisen nach Afrika ein, auf völlig neue Wege mit unvoreingenommener Aufmerksamkeit.Warum frau ihre Vagina einfach nur lieben muss?Darauf gibt Dantse Dantse in seinem neuen Buch „Make Love To Your Vagina: Mehr als nur Lust- und Gebärmaschine – Das Wunderwerk der Vagina und Uterus-Flora: Das wichtige unbekannte dritte Gehirn und Zentrum der Gesundheit der Frau“ eine eindeutige Antwort: „Die psychische und körperliche Gesundheit der Frau geht weit über ihre Vagina und Uterus hinaus. Vagina und Uterus-Bakterien boosten, schützen, heilen und bekämpfen (oder auch fördern) Infektion, Entzündungen, chronische Krankheiten, wie Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, psychischen Beschwerden uvm. Sie formen die Persönlichkeit, beeinflussen und manipulieren die Gefühle, Stimmung, Gedanken, Antrieb, mentale Stärke der Frau und entscheiden sogar über ihr Aussehen, das Altwerden und auch sogar über die Wahl des Partners.“Die Macht der Vagina und Uterus und kaum eine Frau weiß es. Die meisten Frauen kennen nicht einmal einen Bruchteil der Funktionen ihrer Sexualorgane und sehen sie nur als etwas für Sex, Lust, Empfängnis und Geburt. Dabei ist gerade die Vagina ein wahres Wunderwerk für den weiblichen Körper. Auf mehr als 500 Seiten präsentiert der Autor sehr detailliert in einem anderen Licht diese wundervolle Schöpfung: Frauengeschlechtsorgane und alles über die Vagina, Uterus und deren Floren.Die Jesus-Kunst des perfekten Selbstpower-Marketings, die alles möglich macht. Erziele Ergebnisse, welche die Menschheit weiterbringen und das Leben verbessern – von Dantse Dantse.Erfolgsgeheimnisse ohne Wenn und Aber. Wenn du außergewöhnliche und weltverändernde Erfolge im Leben haben willst, musst du dieses Buch lesen! Werde ein Honigdachs, so wie Jesus es war. Das Erfolgsbuch für Beruf, Geschäft, Politik, die Gesellschaft und Beziehungen. Von wegen Schweigen ist Gold? Bescheiden ist gut? Arroganz und Großmaul ist schlecht? Narzissmus und Ego sind Gift? Angst ist schwach? Jesus zeigt uns, wie man gerade mit diesen negativen Eigenschaften es erst zu außergewöhnlichen Erfolg schafft und die Menschen bewundern dich. Mit klassischen Strategien und Selbstmarketing kannst du klassische Erfolge haben, gute Politikerin, Sportler, Manager, Sängerin…werden. Nur mit einer unkonventionellen Strategie und einem Power-Selbstmarketing, der Jesus Honigdachs-Methode, erreichst du außergewöhnliche Erfolge, die die Welt nachhaltig verändern werden.