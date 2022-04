Unglaubliches, Interessantes, Kulturelles – Ereignisse in Darmstadt!

Ereignisse in Darmstadt: Das Literaturhaus!

Ereignisse in Darmstadt über die Ostertage

Umgestalltung in Darmstadt!

Du bist noch am überlegen was du in den nächsten Tagen erleben willst? Dann denk doch am kommenden Montag oder Dienstag über einen Besuch im Literaturhaus nach!Am Montag gibt es eine Buch Vorstellung von “Dora und Walter Benjamin – Szenen einer Ehe”. Eine Doppelbiografie, in deren Mittelpunkt eine Frau steht, deren von Selbstverwirklichung, aufopfernder Liebe, Flucht und Verfolgung geprägtes Leben auch heute noch brandaktuell ist.Oder aber du lässt dich am Dienstag von den “unabhängigen Buchhandlungen” Darmstadts zu deinem neuen Lieblingsbuch verführen. In dieser Saison dreht sich alles um Weltliteratur.Leider gab es am Ostermontag zwei Unfälle als Ereignisse in Darmstadt. Außerdem noch zwei unzusammenhängende. Bei beiden wurden Menschen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.Einer der beiden Unfallfahrer musste sogar, durch die Feuerwehr, aus seinem Auto befreit werden.Am Ostermontag haben Kriminelle sich für Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und von einer Frau mehrer Tausend Euro erbeutet. Es ist eine bekannte Betrugsmasche, bei der die Täter dem Opfer von einem Hackerangriff auf den eigenen PC oder Laptop erzählen und sie durch psychischen Druck dazu bringen Geld zu überweisen. Lies mehr zu diesem Fall hier.Auch in der Stadtplanung hat sich etwas getan. Das Haus an der Kreuzung der Nieder-Ramstädter Straße und der Heinrichstraße in der Nähe des Alten Friedhofs wird umgestalltet. Wo jetzt noch ein Gebäude mit einem Blumenladen steht, soll bald ein neuer Wohnungskomplex entstehen.