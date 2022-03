Trage heute grün – St. Patrick’s Day bei indayi

St. Patrick’s Day erklärt

Fun Facts über St. Patrick’s Day

In Irland wird der Tag erst seit 1903 offiziell gefeiert. Es ist ursprünglich ein katholisches Fest. In 1960 kam aber ein Gesetz, dass den Pubs erlaubte, an St. Patrick’s Day zu öffnen.

St. Patrick ist eigentlich gar kein Ire namens Patrick: Der irische Schutzheilige mit dem bürgerlichen Namen Maewyn Succat war nämlich eigentlich Brite. Laut der Legende wurde er in die Sklaverei nach Irland verkauft, als er noch ein Teenager war

Es wird gesagt, dass St. Patrick Kleeblätter (oder einfach Klee) benutzte, um den Iren die heilige Dreifaltigkeit (Vater, Sohn und der Heilige Geist) zu erklären

Überall herrscht grün. von Haaren über Kleidung sogar bis hin zum Essen wie Bagels, Waffeln, Pfannkuchen oder sogar Bier. Alles wird an diesem Tag grün gefärbt

Neben dem Trinken und Tragen von Grün ist eine Parade zu besuchen oder daran teilzunehmen, die beste Art, den St. Patrick’s Day zu feiern.

! Zögere nicht und trage heute grün.Du hast keine Ahnung was St. Patricks Day ist? Keine Sorge. Wir verschaffen dir heute einen Überblick.März ist der Namenstag des Heiligen Patrick – auf Englisch eben Saint Patrick. Er ist der Nationalheilige und Schutzpatron von Irland. Die Iren – und viele Menschen auf der ganzen Welt, die irische Wurzeln haben – feiern an diesem Tag einen Heiligen, der im 5. Jahrhundert nach Christus lebte. Ursprünglich wurde der Tag traditionell und ruhig, im Kreise der Familie gefeiert.Wie wird St Patrick’s jetzt gefeiert? Mittlerweile erstrahlt jedes Jahr am 17. März nicht nur Irland aber auch Amerika grün. St. Patrick’s Day wird mit Paraden, Mottoparties und literweise gefärbtem Bier gefeiert.Mit den irischen Einwanderern kam St. Patrick’s Day in die Vereinigten Staaten und entwickelte sich getreu dem amerikanischen Motto „bigger is better” zu einem der beliebtesten Feiertage der USA.St. Patrick’s Day hat in den USA viele Spitznamen und wird oft auch „Paddy’s Day”, „St. Paddy’s”, „St. Patty’s” oder einfach kurz „St. Patrick’s” genannt. Wenn du einen waschechten Iren fragst, dann wird er dir wahrscheinlich „Paddy’s Day” als einzige akzeptable Abkürzung nennen.