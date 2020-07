Sex bringt Energie/ Spruch des Tages 28. Juli 2020

Sex, Macht, Energie und Erfolg

Macht und Sex bei den mächtigen Alpha-Männern:

Beispiele

Energie-Ausgleich

Auf das Image achten

Auffüllen der Energiereserven

Sex ist nicht nur eine Komponente der Macht, er ist Macht. Und diese Macht erzeugt Energie, die wiederum noch mächtiger macht. Sex war schon immer eine mächtige Form der Kontrolle in der Familie, im Beruf, in der Politik, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Wenn du die Sexualität einer Person kontrollierst, hast du Macht über diese Person. Erfolgreiche Menschen wollen Macht und nutzen deswegen oft die Sexualität dafür.Macht macht sexy. Ein Beweis sind die tausenden Liebesbriefe von Frauen, die an Hitler adressiert waren.Warum brauchen und suchen Männer mit Macht viel Sex?Ob Expräsidenten wie Nicolas Sarkozy, Francois Mitterrand, François Holland, Jacob Zuma, Bill Clinton, John F. Kennedy oder G.W. Bush, Exkanzler wie Gerhard Schröder, Helmuth Schmidt, Willy Brandt, Exministerpräsidenten wie Silvio Berlusconi, Horst Seehofer, Theo Waigel, Exaußenminister wie Joschka Fischer oder aktuelle Machtpersönlichkeiten wie Donald Trump und Wladimir Putin – sie sind alle Beispiele von Menschen, die viel leisten, die zeigen, wie die Sexualität und ein aktives Sexleben „die Sinne und den Geist beleben und offenbar einen gewaltigen Energieschub für den Job bringen“ kann, um www.trend.at zu zitieren. Das gilt auch für Menschen in der Wirtschaft, für Manager, Künstler, Sportler und sogar für einfache Arbeiter, die eine promiskuöses Leben führen, um die harten 14 Stunden Arbeit zu verkraften.In Amerika kennt man auch den Fall des Milliardärs Eppstein, der in Florida im Jahr 2008 wegen Pädophilie verurteilt wurde. Er war der beste Freund vieler mächtiger Menschen, wie zum Beispiel den Clintons. Viele außergerichtliche Arrangements mit zahlreichen Opfern hielten den Skandal zunächst klein.Ob bewusst oder unbewusst, ob aktiv und gezielt oder zufällig und rein instinktiv und intuitiv, dient der Sex bei allen Menschen, die viel leisten, zum Energie-Ausgleich. Einige von ihnen tun es bewusst, weil sie gelernt haben, wie man aus sexueller Energie Power in und mit sich erzeugen kann.Menschen, die viel leisten und viel arbeiten müssen, egal ob in der Politik, Wirtschaft, Kunst oder der Wissenschaft, sind kreativ und müssen viel Energie abgeben in ihrem Beruf. Das Geld, der Rum, der Glanz und die Bekanntheit geben ihnen nicht die Energie zurück, die sie brauchen, um weiter auf diesem Niveau bleiben zu können.Ein Glamour-Image allein macht nicht nachhaltig nach innen stark – im Gegenteil, wie wir im Show-Business sehen. Menschen mit Macht müssen nicht nur hart arbeiten und kämpfen, sie müssen dabei noch auf ihr Image achten. Sie müssen oft ein Leben leben, mit dem sie sich nicht identifizieren können. Sie müssen in der Öffentlichkeit, in der Firma, in der Familie und in der Gesellschaft Vorbilder sein. Diese Macht und Kontrolle über sich erfordert sehr viel Energie.Instinktiv und biologisch bedingt sucht der Körper einen Ausgleich, um seine Energie wieder zu befüllen. Mit der Suche nach einer sexuellen Belebung schaffen sie sich selbst Energie und finden ein bisschen Entspannung. Mit dem Sex bauen sie Anspannung und Stress ab. Diese Handlung läuft bei den meisten dieser Menschen unbewusst, fast automatisch. Sie werden von ihren Sinnen dazu geleitet. Instinktiv und biologisch weiß der Körper, dass die sexuelle Energie die größte Energie überhaupt ist. Instinktiv weiß der Körper, dass man durch Sex seinen Energiefluss erhöhen und seine Energiekanäle befüllen kann. Viele Menschen, die viel leisten, Alpha-Menschen also, hören nur instinktiv den „primitiven“ Ruf des Körpers: „du brauchst Sex“. Sie verstehen den Mechanismus selbst nicht, der dahintersteckt. Einige von ihnen nutzen aber gezielt diese Technik der sexuellen Energie, um, wie du schon gelesen hast, nicht nur Energie zu tanken, sondern ihr (Selbst-) Bewusstsein zu stärken, mehr Power zu haben, die Kraft ihrer Aura und Magnetismus zu erhöhen, ihre Gesundheit zu fördern und jünger auszusehen. Sie verwandeln bewusst und gezielt die sexuelle Energie in kreative und schöpferische Zwecke.Doch auch Frauen mit Macht sind sexbegierig.Neugierig geworden?Kaufe jetzt: „Sex – Macht – Energie“ von K.T.N. Len´ssi bei indayi.de Auch bei Amazon sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook Warnung:Das Lesen der Bücher von K.T.N. Len´ssi kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.