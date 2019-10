Schlechte Ernährung tötet die Lust

Der erste Grund, warum die Lust überhaupt stirbt und warum immer weniger Menschen Sex haben, ist die schlechte Ernährung, auch wenn kaum jemand davon redet und die große Mehrheit der Menschen es nicht weiß.Jahrelange ungesunde Ernährung kann zu einer Übersäuerung des Körpers und zu einem Mangel an Nähr- und Vitalstoffen führen. Ein Körper in saurem Zustand kann kaum nachhaltig eine gesunde Potenz haben. Ungesunde Ernährung durch ungesunde Nahrungsmittel ist ein echter Lust- und Potenzkiller.Ein übersäuerter Körper führt zwangsweise irgendwann zu Erektionsschwäche, trockener Scheide, Impotenz und Lustlosigkeit.Zu den schlechten säurebildenden Lebensmitteln gehören Fleischwaren, Milch und Milchprodukte, stark verarbeitete Sojaprodukte, Süßungsmittel wie Dicksäfte, aber auch Honig, Fertigprodukte aller Art, insbesondere solche aus konventioneller Erzeugung, Kohlensäurehaltige Getränke, auch Wasser, besonders aus Plastikflaschen, Fertiggetränke wie Softdrinks (z. B. Limonade, Cola etc.), Fruchtsäfte aus Konzentrat, Isodrinks, Proteindrinks, Milchshakes, Drinks zum Abnehmen etc., Tee (schwarzer Tee, Früchtetee, Eistee etc., lediglich Kräutertees sind basisch, ja sogar hochbasisch), Alkohol, Kaffee, auch Getreide-, Instant- und koffeinfreier Kaffee und koffeinhaltige Produkte, Wiederholt kaltes Essen und einiges mehr…Säuerliche Lebensmittel machen dick und erzeugen Entzündungen im Körper – Faktoren, die negative Einflüsse auf die Lust haben.Eine Übersäuerung führt außerdem zur Bildung von Schlacken, die zu Durchblutungsstörungen führen und als ernsthafte Ursache von Erektions- und Luststörungen gelten.Weitere Gründe für Lustlosigkeit und Tipps, wie du diese bekämpfen kannst, findest du in „Lust-Verlust: Hilfe, wir haben keinen Sex mehr! Liegt es an mir? Liegt es an dir? Wer ist schuld?“ von Max Nang.Wir wünschen euch einen angenehmen Dienstag!