"REHAU goes Salsa" ertanzt 500 € - indayi edition sagt Danke!

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate organisierte Monika Schelter, eine sehr engagierte und begeisterte Unterstützerin des Verlags indayi edition, einen Salsa-Abend mit dem Anliegen, Spenden für diesen zu sammeln. Nicht nur wurde freudig getanzt und ausgelassen gefeiert, sondern es kamen auch Spenden in Höhe von 500 € zusammen, wofür indayi edition sich auch im Namen von Dantse Dantse ganz herzlich bedanken möchte. Indayi edition schätzt diese finanzielle Hilfe sehr und wird die gesamte Summe in die Veröffentlichung von Dantse Dantses Bücher investieren.Monika selbst beschreibt den Abend als fröhlich, traumhaft, berührend, überwältigend und gewinnbringend, ein Eindruck welcher auch durch die entstandenen Videos bestätigt wird. Selbst Neulinge auf dem Gebiet dieses schwungvollen, energetischen und erotischen Tanzstils bewegten sich hemmungslos über die Tanzfläche und erzeugten eine magische Atmosphäre. Neben dem Tanzen begeisterten die Teilnehmer sich auch für Dantse Dantses Gesundheitsratgeber zu Themen wie Ernährung, Erfolg und Sexualität, welche besonders von Monika Schelter in höchsten Tönen gelobt und empfohlen wurden. Die Kombination aus Salsa-Workshop, ausgelassenem Feiern und angeregten Gesprächen machte den Abend zu einem vollen Erfolg.Zu Anfang bedankte sich Monika in einer kleinen Rede bei Dantse Dantse für seine wundervolle und kraftvolle Hilfe, doch an diesem Abend gebührt eigentlich ihr selbst aller Dank, für ihre unerlässliche Hilfe, welche sie indayi edition tagtäglich zukommen lässt.Danke auch an alle weiteren Organisatoren des gelungenen Abends, sowie natürlich an jeden der ungefähr 70 freudigen Tänzer, für ihre liebe und hüftenschwingende Unterstützung.Um sich auch in greifbarer Gestalt zu bedanken, wird indayi edition der Stadtbücherei Rehau eine Auswahl seiner besonderen und unkonventionellen Bücher schenken, welche dort bald der Öffentlichkeit zugänglich sein werden.