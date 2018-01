NICEFIELD & Friends LIVE in Darmstadt

Darmstadt : Goldene Krone |

"Vamos a cantar" tour 2018!



Nicefield & Friends präsentieren

spanische, melodische Pop- und Folk-Coversongs im mediterranem Flair,

sowie Lieder aus eigener Feder in guter "Singer-Songwriter" Manier,

in echter Handarbeit, vereint in einer Symbiose mit moderner Technik.

Songbeispiele:

Guantanamera

La Bamba

El mismo sol

Porque te vas

La lai lo lai

Bailando

Amor y alegria

...und viele viele mehr!





Nicefield & Friends :



spanische Welthits, eigene Songs, Pop , spanisch-deutsch, Pop, Rock, Partymusik, Ballade, Weltmusik, aus Groß-Gerau



www.nicefield.eu